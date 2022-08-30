القيادي عز الدين: ما يجري في نابلس هو استمرار للعدوان الصهيوني الصارخ بحق شعبنا

أكد طارق عز الدين المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة، أن ما يجري في نابلس وتحديداً في بلدة روجيب هو استمرار للعدوان الصهيوني الصارخ بحق شعبنا وأهلنا في الضفة الغربية المحتلة.

وقال القيادي عز الدين في تصريح صحفي تعقيباً على الأحداث في نابلس:" الإرهاب الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني متواصل، ولم يتوقف منذ احتلاله لفلسطين ويتصاعد يوماً بعد يوم في ظل هذا الإجرام البشع".

وأضاف:" لا سبيل أمام شعبنا إلا الاستمرار في مقاومته بكل أشكالها وفي مقدمتها الكفاح المسلح، لأن الاحتلال قائم على الإجرام ولا يفهم سوى لغة القوة".

ودعا عز الدين جماهير شعبنا البطل في الضفة الغربية بضرورة الالتفاف حول المقاومين وتوفير الغطاء والحاضنة الجماهيرية لهم، لأنهم أمل الأمة في التحرير والنصر بإذن الله وعليهم تعقد الآمال بعد الله.

ووجه نداءً إلى كل حر في الضفة وخاصة في نابلس جبل النار بالتحرك والتصدي لقوات الاحتلال التي تعتدي على بيوت شعبنا وأهلنا في روجيب، والالتحام مع قوات الاحتلال على نقاط التماس.