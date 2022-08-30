مقتل ضابطين باشتباكات في محافظة الأقصر بصعيد مصر

نقلت وسائل إعلام مصرية، عن مصدر أمني قوله، اليوم الثلاثاء، إن ضابطين قتلا وأصيب ثالث من قوة شرطة محافظة الأقصر بصعيد مصر خلال اشتباك مع خارجين عن القانون بإحدى القرى.

وأضاف المصدر، أن مديرية أمن الأقصر بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، شنت، مساء الاثنين، حملة أمنية ضد الخارجين عن القانون الذين يشكلون بؤرة إجرامية بقرية المريس التابعة لمركز القرنة غربي المحافظة.

وتابع المصدر: أن "معلومات وتحريات الشرطة رصدت أن تلك البؤرة الإجرامية تضم تجار مخدرات وسلاح ومحكوم عليهم ومطلوبين للعدالة".

وأوضح أنه عندما وصلت القوات إلى القرية المذكورة بادرها الخارجون عن القانون بإطلاق النيران فاشتبكت معهم القوات، مما نتج عنه سقوط قتلى وجرحى في صفوف المطلوبين كما نتج عن الاشتباكات مقتل الرائد محمود الضبيعي، والنقيب مصطفى علام، وإصابة النقيب علي محمد زكي.

وعقب ذلك أرسلت مديرية الأمن تعزيزات إلى القوات المشتبكة مع البؤرة الإجرامية ونجحت في ضبط عدد منهم، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات، بحسب المصدر الأمني.