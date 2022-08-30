الاحتلال يرفض تعويض عائلة الشهيد "يعقوب أبو القيعان"

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ترفض الدخول في اتفاق ودي مع عائلة الشهيد يعقوب أبو القيعان من سكان أم الحيران في النقب بالداخل المحتل، والذي قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية عام 2017.

وبحسب صحيفة هارتس العبرية، فإن عائلة أبو القيعان رفعت في آب 2020، دعوى قضائية للمطالبة بدفع مبلغ 17 مليون شيكل كتعويضات لها عن الاتهامات التي وجهت له بأنه "إرهابي" من قبل مفوض الشرطة الإسرائيلية السابق روني الشيخ، خاصة وأن التحقيقات أظهرت أنه قتل برصاص الشرطة بدون أي ذنب، وأنه لم تثبت التحقيقات أنه حاول دهس أي من أفراد الشرطة، رغم أن الجهات المختصة لم تحقق مع أفراد القوة وعملت على إغلاق القضية، بحجة أنه تم إطلاق النار بشكل قانوني.

وأكدت الصحيفة، أن النيابة الإسرائيلية ترفض حتى الآن، تسليم العائلة الوثائق التي جمعتها حول الحدث والتي تفيد أن ما جرى لم يكن عملًا "إرهابيًا"، بدعوى أنه سجل داخلي سري.

وعقدت بداية العام الجاري، جلسة استماع أولية وطلب القاضي من العائلة وممثل "الدولة" الإسرائيلية، بمحاولة التوصل إلى اتفاق ودي، إلا أن الأخير رفض وطلب أن تمضي القضية وفق أسس موضوعية - بحسب وصفه - وطلب عدم استدعاء ضباط الشرطة والمحققين في القضية للإدلاء بشهادتهم.