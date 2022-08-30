القيادي المدلل ل"فلسطين اليوم": عملية نابلس تؤكد أن الضفة على صفيح ساخن والمقاومة في تصاعد

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء 30-8-2022، العملية البطولية التي وقعت في قبر يوسف فجر اليوم والتي.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن هذه العملية تؤكد أن الضفة الغربية على صفيح ساخن وأن أرضها لا يمكن أن تكون مستباحة من العدو الصهيوني.

وأضاف المدلل:"إن دخول المستوطنين إلى أراضي الضفة الغربية وخاصة نابلس وجنين لن يكون نزهة للاحتلال، وستكلف العدو الكثير من الخسائر".

وتابع :"هذة العملية تؤكد أن المقاومة في الضفة الغربية حية، موضحاً أنه بالرغم من الاقتحامات والاغتيالات في الضفة الغربية إلا أن الاحتلال لم يستطع أن يوقف أمواج المقاومة في الضفة".

وأشار المدلل إلى أن المقاومة الفلسطينية ولادة، ولا يمكن للمقاومة في الضفة الغربية أن تهدأ طالما الاحتلال في الضفة الغربية يرتكب جرائم بشكل يومي ضد أهل الضفة.

وفي تعليقه على محاصرة أحد بيوت المقاومين في نابلس، شدد المدلل على أن عملية قبر يوسف تدلل على أنه لن يستطيع الاحتلال أن يكسر إرادة المقاومين أو أن يفت في عضدهم وهم الذين يتصدون للاحتلال بكل جرأة.