بالفيديو الاحتلال يعترف بإصابة مستوطنين أحدهما حالته خطيرة بعد إطلاق نار صوبهم في قبر يوسف

اعترف الاحتلال "الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 30/8/2022 ، بإصابة مستوطنين إصابة أحدهما خطيرة بعد إطلاق مقاومين من كتيبة نابلس النار صوب المقتحمين لقبر يوسف فجر اليوم.

وحاول خمسة مستوطنين، في مركبة تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية، اقتحام منطقة قبر يوسف.

وبعد وصول المستوطنين إلى المنطقة أطلق مقاومون النار نحو المركبة، مما أجبر المستوطنين على ترك مركبتهم، واختبأوا لعدة دقائق في شارع قريب قرب قبر يوسف، حتى وصلت قوة عسكرية ونقلتهم إلى نقطة عسكرية قريبة، ثم نقل المصابين إلى المسشتفيات.

وأقدم شبان فلسطينيون على إضرام النيران في مركبة المستوطنين بالمكان.

وقالت "قناة كان": "إن مسلحين فلسطينيين فتحوا النار نحو 5 مستوطنين - اقتحموا- مدينة نابلس متجهين نحو منطقة قبر يوسف دون تنسيق مع القوات.

وقالت قناة إن مستوطنين أصيبا بجروح خطيرة-متوسطة، وتم إحراق سيارتهم، وعلى الفور أنقذتهم قوات الجيش.

وفي تفاصيل إضافية قالت القناة 14 العبرية إن "مركبة المستوطنين التي حاولت اقتحام قبر يوسف بنابلس كانت تُقل خمسة مستوطنين، وأصيب منهم اثنين أحدهما بجراح خطيرة تم نقله للمستشفى عبر طائرة".

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