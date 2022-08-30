بالفيديو الاحتلال يحول"روجيب" لساحة حرب.. قذائف ووحدات اليمام ومظليون خلال محاصرة أحد المطلوبين

حولت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" منذ ساعات الصباح الأولى 30/8/2022 ، منطقة "روجيت" جنوب شرق نابلس الى ساحة معركة حقيقية ، بعد ان دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة واستخدمت اسلحة ثقيلة وخفيفة خلال محاصرة أحد المنازل في المنطقة وسط رفض المطلوب تسليم نفسه .

قوات الاحتلال ووفق شهود عيان قامت بتعزيز مزيداً من آلياتها العسكرية ، وأعلنت عن المكان منطقة عسكرية مغلقة ، وسط محاصرتها بقوات كبيرة من وحدات اليمام والقوات الخاصة .

وأطلقت قوات الاحتلال عدة قذائف "انيرجا" محمولة الكتف ، وسط تهديدات مستمرة بنسف المنزل ، في حين دفع الاحتلال بجرافة عسكرية إلى المنزل المحاصر.

وحدة اليمام الخاصة، والمظليين يحاصرون منزل زعم الاحتلال انه مطلوب فلسطيني أطلق النار على مستوطنة شافي شمرون الأسبوع الماضي ، وسط تأكيدات من قوات الاحتلال ان عملية اليوم لا علاقة لها بعملية إطلاق النار التي حدثت الليلة الماضية في نابلس وأدت لإصابة مستوطنين أحدهما بجراح خطيرة .

ومن جانبه قال مدير إسعاف نابلس أحمد جبريل أن مواطنين أبلغوا عن وجود إصابات داخل المنزل المحاصر في منطقة روجيب شرق نابلس ؛ وقوات الاحتلال تمنع وصول سيارات الإسعاف إلى المكان.