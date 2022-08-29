الدفاع الروسية: قوات كييف تكبدت خسائر فادحة في هجوم فاشل في محوري نيكولايف وخيرسون

أعلنت وزارة الدفاع الروسية،اليوم الإثنين، شن قوات كييف هجوما مضادا فاشلا على مقاطعتي نيكولايف وخيرسون على ثلاثة محاور، تكبدت خلاله 560 فردا، وطائرتي "سو-25"، وعشرات الدبابات والعربات المدرعة.

وقالت الوزارة في بيان صجفى:" إن القوات الروسية دمرت 26 دبابة أوكرانية، و23 عربة مشاة، وتسع عربات مدرعة من أنواع مختلفة، وأسقطنت طائرتين هجوميتين من طراز سو-25، فيما بلغت خسائر العدو البشرية أكثر من 560 فردا".

وأكدت الوزارة أن القوات الأوكرانية نفذت هجومها بأمر مباشر من الرئيس فلاديمير زيلينسكي.

وذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق من اليوم نقلا عن متحدثة قيادة العمليات "يوغ" بوزارة الدفاع الأوكرانية، ناتاليا غومينيوك، أن أوكرانيا شنت هجوما مضادا على الجبهة الجنوبية.

وسيطر الجيش الروسي على مقاطعة خيرسون وجزء من مقاطعة زابوروجيه، وحرر مدنا كبيرة فيها مثل خيرسون وميليتوبول وبيرديانسك، وقطع أوكرانيا عن بحر آزوف. وقد تم تشكيل إدارات جديدة في كلا المقاطعتين، وتبث القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الروسية فيها، كما تتم استعادة روابط التجارة والنقل مع شبه جزيرة القرم. وأعلنت المقاطعتان عن خطط للانضمام إلى روسيا.