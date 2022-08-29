إنفانتينو: مونديال قطر سيكون تجربة فريدة

تحدّث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، عن مونديال قطر 2022، وذلك في مؤتمر صحافي خاص خلال زيارته لغواتيمالا، أمس الأحد، بجدول أعمال يتضمن اجتماعات مع رئاسة الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، وكذلك مع السلطات الرياضية المحلية.

وتحدّث رئيس فيفا، جياني إنفانتينو، في مؤتمر صحافي خلال الزيارة، عن بطولة كأس العالم 2022، وقال: "سيكون احتفالا شاملا وفريدا. وعلى خلاف المونديالات الأخرى، ستوجد جميع الجماهير في نفس المدينة. سيمثل لجميع الجماهير تجربة فريدة".

وأشار الرئيس جياني إنفانتينو إلى أن حوالي 2 مليون مشجع سيحضرون إلى قطر لمتابعة مباريات كأس العالم 2022، خلال الفترة بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول القادمين، وأكد على ثقته في نجاح التنظيم للبطولة.

وأضاف إنفانتينو، خلال حديثه أمام وسائل الإعلام، قائلاً "الاستعداد ليس سهلاً. هناك العديد من الأمور التي يجب مراعاتها، مثل الجانب الأمني والإقامة والانتقالات، وأنه تُبذل جميع الجهود الممكنة من أجل أن يمثل حفلا للجميع".

وعن جماهير بطولة مونديال قطر 2022 قال إنفانتينو "جميع الجماهير من جميع أنحاء العالم مُرحب بها للاحتفال ومشاهدة المباريات في قطر"، هذا ونوه الرئيس إلى أن منظمي البطولة سيكونون صارمين في قضايا الأمن خصوصاً في الملاعب.