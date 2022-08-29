ترامب يطلب إعلان فوزة في انتخابات 2020

طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى إعلانه الفائز في انتخابات 2020، بعد عامين تقريبا من خسارته أمام الديمقراطي جو بايدن، أو إعادة الانتخابات.

وكتب بايدن في منشور على Truth Social: "ظهر الآن وبشكل قاطع، أن مكتب التحقيقات الفدرالي طمر قصة هانتر بايدن حول الكمبيوتر المحمول قبل الانتخابات مع العلم أنه إذا لم يفعلوا ذلك، لكنت فزت بسهولة في الانتخابات الرئاسية لعام 2020"، معتبرا أن "مكتب التحقيقات الفدرالي نفذ عملية احتيال واسعة النطاق والتدخل في الانتخابات على مستوى لم يسبق له مثيل في بلادنا".

واقترح أن يكون "الحل بإعلانه الفائز الشرعي، أو على الأقل الإعلان أن انتخابات 2020 قد تم اختراقها بشكل لا يمكن إصلاحه وإجراء انتخابات جديدة على الفور".