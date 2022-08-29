الجهاد تشارك في الوقفة الإسنادية للأسرى في بيت لحم

شارك وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في الوقفة التضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام خليل عواودة والشقيقين أحمد وعدال موسى، قرب بوابة بلدة الخضر في محافظة بيت لحم.

وشارك في الوقفة التي نظمتها القوى الوطنية والإسلامية قيادات وشخصيات وطنية وعوائل الأسرى، رافعين علم فلسطين ورايات الجهاد، وصور الأسرى وشهداء معركة وحدة الساحات القائدين تيسير الجعبري وخالد منصور.

وقال القيادي المحرر خضر عدنان في كلمة له، إن النصر الحتمي للأسرى بات قريباً بمجرد إعلانهم مواجهة السجان، مؤكداً أنهم يوحدون الكل الفلسطيني على طريق القدس.

وأشاد القيادي عدنان، بأهالي بيت لحم وعوائل الشهداء والأسرى وأبناء فصائل المقاومة والعمل الوطني، مشيراً إلى أن المقاومة مستمرة رغم حجم الاعتقالات وأن معركة السجون والإضراب توحدنا وتصوب البوصلة في اتجاهها الصحيح.

ودعا عدنان الوحدة الوطنية قائلاً: وجعنا وجرحنا وقيدنا وعدونا واحد، مستحضرآ شهداء بيت لحم عاطف عبيات ومحمد شحادة وثائر حسان وشهداء جنين ونابلس وغزة.

وأكد أن هذه الوقفة من أجل الأسرى هي فعل مقاومة ورفض الاحتلال المجرم، مرددآ عبارة الأسير القائد محمود العارضة أن هذا الكيان وحش من غبار.

ويواصل الأسير خليل عواودة إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ170 رفضاً لاعتقاله الإداري وسط تدهور خطير في وضعه الصحي، بينما يخوض الشقيقان أحمد وعدال موسى معركة الإضراب لليوم الـ24 على التوالي رفضاً لاعتقالهم الإداري.