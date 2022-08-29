هيئة الأسرى: أفراد قوات "النحشون" الإسرائيلية تحرشوا بالمعتقلين الأطفال

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، إن عدداً من أفراد قوات "النحشون" تحرشوا بعدة أسرى قاصرين خلال عملية تفتيشهم قبل نقلهم لجلسات المحاكم.

وبينت الهيئة في تقرير لها، أن شهادات حية وردت على لسان العديد من الأسرى الأشبال المحتجزين في معتقل "مجدو"، أظهرت تعمد أحد أفراد وحدة القمع "النحشون" الاعتداء عليهم بشكل مهين ومتعمد ومتكرر خلال عملية التفتيش التي خضعوا لها قبل نقلهم من المعتقل إلى المحكمة.

وأكدت الهيئة أن طواقم المحامين يتابعون موضوع هؤلاء الأسرى الأشبال ورصد شكواهم، فهم باتوا ضحية همجية السجانين وأفراد "النحشون" وأهوائهم، دون مراعاة لحداثة سنهم وبراءة طفولتهم وضعف بنيتهم الجسدية.

كما طالبت الهيئة المؤسسات الدولية والحقوقية، خاصة المعنية بحقوق الأطفال بضرورة التدخل العاجل والسريع لإنقاذ المعتقلين الأطفال وتوفير الحماية لهم، ووقف استهدافهم قبل تشويه واقعهم وتدمير مستقبلهم.

يذكر أن "النحشون" هي وحدات قمع وبطش خاصة ترتدي زياً مميزاً وتضم داخلها عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات عالية سبق لهم أن خدموا في وحدات حربية مختلفة داخل الجيش، وتستخدمها إدارة السجون غالباً بحالات الطوارئ لإحكام السيطرة على السجون.