بث مباشر..مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا اليوم الأن بث مباشر HD يلا شوت- بث مباشر مباراة اتلتيكو مدريد وفالنسيا، في مباراة يتوقع بها حدوث كافة عناصر الاثارة والتشويق، يحل الليلة أتلتيكو مدريد ضيفاً ثقيلاُ على منافسه في الدوري الاسباني فالنسيا، في مباراة ستجمع الفريقين لحساب الجولة الثالثة من منافسات الدوري الاسباني 2022/2023م، المباراة التي تفصلنا عن اقامتها قرابة الـ4 ساعات تلقى اهتماماً كبيراً وواسعاً من قبل الجمهور والاعلان الاسباني العاشق والمتابع للدوري الاسباني، لذلك قررنا في فريق العمل بـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن نضع لكم هذه المقالة للحديث عن مباراة اتلتيكو مدريد وفالنسيا مساء اليوم الإثنين، والتعرف عن أفضل الروابط المتوفرة والمتاحة لمشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا بث مباشر عبر موقع يلا شوت المتخصص في عرض المباريات وغيره من المواقع الأخرى ذات الجودة العالية والسرعة والتي تقبل بالنت الضعيف.

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ومن المقرر أن مباراة فالنسيا وأتلتيكو مدريد تقام على ملعب ميستيا، إذ يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط بينما يحتل فالنسيا المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط متخلفا عن أتلتيكو بمركزين.وينتظر فالنسيا وصول بريان جيل على سبيل الإعارة من توتنهام وإتمام صفقة المهاجم الأوروجوائي إدينسون كافاني وكذلك رحيل ماكسي جوميز وماركوس أندريه المحتمل،فيما ينتظر أتلتيكو أيضا ضم سرجيو ريجيلون على سبيل الإعارة من توتنهام ليعوض رحيل رينان لودي إلى نوتنجهام فورست قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.



ولم يخسر أتلتيكو في آخر 7 زيارات له إلى ملعب ميستايا معقل فالنسيا، على الرغم من أنه لم يفز إلا في واحدة من آخر 5 زيارات.

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ويزيد من حدة المباراة أن كلا الفريقين حقق الفوز في الجولة الأولى من المسابقة لكنهما خسرا في الجولة الثانية حيث سقط أتلتيكو 2-0 على ملعبه أمام فياريال، بينما خسر فالنسيا أمام أثلتيك بلباو بهدف دون رد، وسيجري الأرجنتيني دييجو سيموني عدة تغييرات على التشكيلة مقارنة بالمباراة الماضية، حيث يغيب ستيفان سافيتش للإصابة وناويل مولينا للإيقاف.



بالتالي سيدفع بماركوس يورنتي في مركز الظهير الأيمن وسيدخل خوسيه ماريا خيمنيث بدلا من سافيتش وساؤول نيجيز أساسيا على حساب يانيك كاراسكو.



وفي خط الوسط سيتم الدفع برودريجو دي باول أساسيا للمرة الأولى هذا الموسم ليجاور كلا من جيفري كوندوجبيا وتوماس ليمار لزيادة الضغط الهجومي.

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وفي حراسة المرمى يحتفط يان أوبلاك بمكانه الأساسي وأكسيل فيتسيل في الدفاع بجوار رينيلدو ماندافا مع ماريو هيرموسو كبديل.



وفي الخط الأمامي سيتواجد جواو فيليكس وألبارو موراتا اللذين سيخوضان المباراة الثالثة على التوالي منذ البداية على حساب أنطوان جريزمان وماتيوس كونيا وأنخيل كوريا.

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على الجانب الآخر في فالنسيا، حصل جينارو جاتوزو بالفعل على تعزيزات جديدة، مثل المدافع التركي سينك أوزكاكار ولاعب الوسط البرتغالي أندريه ألميدا.



كما يستعيد خدمات قلب الدفاع إيراي كومرت، الذي غاب عن المباراة الماضية للإيقاف، في حين يفتقد لكل من خوسيه لويس جايا للإيقاف والمصاب هوجو دورو، ليحل مكانهما في التشكيلة الأساسية، ماكسي جوميز وماركوس أندريه، كذلك يغيب عن اللقاء خيسوس فاسكيز لشعوره بآلام بدنية، ليلعب بدلا منه في الرواق الأيسر توني لاتو. ولا تزال مشاركة قلب الدفاع جابرييل باوليستا محل شك حتى اللحظة الأخيرة لأسباب بدنية.



وبعد هزيمته الجولة الماضية أمام بلباو على ملعب سان ماميس، سيبحث فالنسيا عن فوز جديد على أرضه، وسيتعين عليه تحسين أدائه الهجومي، حيث سجل هدفًا واحدًا فقط في أول مباراتين وكان من ضربة جزاء.

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وفي مقالنا الذي حمل عنوان بث مباشر..مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا اليوم الأن بث مباشر HD يلا شوت- بث مباشر مباراة اتلتيكو مدريد وفالنسيا، سنوضح لكم تشكيل المباراة لكلا الفريقين أتلتيكو مدريد وكذلك تشكيل فالنسيا المتوقع أمام أتلتيكو مدريد، وفق توقعات وسائل الإعلام الاسباني، فقد جاء تشيكل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام فالنسيا على النحو التالي: أتلتيكو مدريد: أوبلاك، يورينتي، خيمينيث، فيتسل، رينيلدو، ساؤول؛ دي باول، كوندوجبيا، كوكي، جواو فيليكي، موراتا.

أما فالنسيا فقد جاء التشكيل الخاص به أمام العنيد الاسباني أتلتيكو مدريد على النحو التالي: فالنسيا: مامارداشفيلي، تييري، جابرييل بوليستا أو كومرت، دياخابي، لاتو؛ جيلامون، كارلوس سولير، موسى؛ كاستييجو، لينو، ماركوس أندريه.

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أبرم نوتنجهام فورست، صفقة التعاقد مع المدافع رينان لودي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من أتلتيكو مدريد، وتردد أن نوتنجهام سيدفع لأتلتيكو 4.2 مليون جنيه إسترليني بشكل مبدئي لضم لودي الذي جدد عقده مع الفريق الإسباني حتى 2026.



وأصبح لودي، الصفقة رقم 18 لنوتنجهام فورست الذي نشط بشكل كبير خلال سوق الانتقالات، وكان لودي قد انضم إلى أتلتيكو مدريد قادمًا من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي في حزيران/يونيو 2019 وشارك في 84 مباراة بالدوري الإسباني، وسجل 4 أهداف وصنع 6 آخرين.



وكان لودي ضمن قائمة أتلتيكو التي توجت بالدوري الإسباني في موسم 2020-2021، ويتطلع إلى التواجد مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم، علمًا بأنه شارك في 15 مباراة مع المنتخب الأول، ويشكل لودي واحدة من أبرز الصفقات التي عقدها نوتنجهام، وذلك في إطار مساعي المدير الفني ستيف كوبر لإعادة بناء الفريق بعد حسم الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويحتل نادي أتلتيكو مدريد المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 3نقاط، في حين يتواجد نادي فالنسيا في المركز الرابع عشر برصيد 3نقاط، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة أتلتيكو مدريد أمام نظيره فالنسيا، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإسباني، ويتطلع فالنسيا وأتلتيكو مدريد إلى حصد نقاط المباراة الثلاث لاستعادة التوازن على جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق المنافسات القارية.

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قال جينارو جاتوزو مدرب فالنسيا، أمس الأحد في المؤتمر الصحفي، قبيل مواجهة أتلتيكو مدريد في الليجا بملعب ميستايا، إنه يعتقد أن فريقه سيضم المهاجم الأوروجوائي إدينسون كافاني خاصة وأن مالك النادي بيتر ليم يعمل بقوة على هذه الصفقة، وأضاف جاتوزو: "أنا متفائل بطبيعتي، نعمل ونتحدث عن هذا الأمر وأعتقد أن هناك فرصة. بيتر ليم يبذل قصارى جهده لذا أظن أننا سنحصل على توقيع كافاني، كما أن ليم نفسه يرى أن الأمر قابل للحدوث".



وكشف جاتوزو أن فريقه ليس لديه بدائل حال فشلت فكرة استقدام كافاني خاصة وأن الفريق لديه بالفعل 3 مهاجمين، علاوة على أنه ليس من السهل إتمام انتقال لاعب بقيمة كافاني في وقت وجيز، مؤكدا أن عمر الأوروجوائي لا يشكل فارقا بل عقليته، وتابع مدرب فالنسيا: "عندما نتحدث عن كافاني، فلسنا بصدد الحديث عن لاعب عادي، ارتدى قمصان كبرى الفرق وظل في القمة لوقت طويل. لديه 35 عاما نعم وكذلك عقلية رائعة".



وأتم: "أتكلم من المنظور الفني وليس المالي فهذه ليست مشكلتي، هما شيئان مختلفان. المشكلة في أي صفقة أن الكثير من الأشخاص يشتركون في الحوار ولا يصبح من السهل حسم كل شيء في دقيقتين".

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وكان فريق اتليتكو مدريد قد خسر بنتيجة هدفين مقابل لاشئ فى الجولة الماضية من مسابقة الدوري الاسباني الممتاز امام نظيره فريق فياريا، ومن المتوقع أن يكون تشيكيل أتلتيكو مدريد المتوقع، فمن المتوقع ان يدخل المدرب دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، أن يدخل مباراة فريقه لمواجهة نظيره فريق فالنسيا في الدوري الإسباني، بتشكيل مكون من: -

في حراسة المرمى: اوبلاك.

في خط الدفاع: سافيتش، فيتسل، ماندافا.

في خط الوسط: كوكي، ليمار، يورنتي، كارسكو، ديبول.

في خط الهجوم: فيليكس، موراتا.

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قال الإيطالي جينارو جاتوزو، المدير الفني لفالنسيا، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني غدا الاثنين إنه يتمنى أن يكون "سيميوني فالنسيا" ولكنه أقر بصعوبة هذا الأمر، وأضاف جاتوزو في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة المقررة في ملعب "لا ميستايا" معقل فالنسيا: "عمل (دييجو) سيميوني غير النادي تماما، وصل إلى أتلتيكو بينما كان النادي يواجه صعوبات ولكنه غير كل شيء. لقد حوله إلى واحد من أفضل أندية العالم. إنه نموذج يحتذى به بالنسبة لنا وأتمنى أن أفعل مثلما فعل سيميوني"، مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا اليوم يلا شوت هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا



وتابع "أتمنى أن أكون سيميوني فالنسيا ولكن هذا صعب للغاية. يجب الفوز كثيرا والعمل كثيرا. ولكن أنا لا أخشى هذا لأنني أحب أعمل هنا وأشعر أنني في بيتي وهذا مهم للغاية بالنسبة لي. لا يمكنني العمل جيدا إذا كنت لا أشعر بالارتياح".



وعن مواجهة أتلتيكو غدا قال: "قمنا بالاستعداد جيدا. ستكون مباراة صعبة أمام فريق بعقلية مذهلة مثل عقلية مدربه. علينا أن نلعب بدون خوف وبشجاعة. جمهورنا سوف يلعب دورا. اللاعبون يدركون أن الفريق لم يفز على أتلتيكو منذ عدة أعوام".

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يواجه الفرنسي، أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني موقفاً صعباً للغاية، بات يهدد مشاركته مع فريقه في هذا الموسم ويضعف موقفه في المنتخب الفرنسي قبل أشهر من انطلاق كأس العالم في قطر، وينص اتفاق انتقال غريزمان إلى أتلتيكو قادماً من برشلونة، على حصول النادي الكتالوني على مبلغ مالي مهم في حال شارك الفرنسي أكثر من 30 دقيقة في أي لقاء، وهو ما جعل المدرب دييغو سيميوني لا يعتمد على لاعبه إلا في نهاية أول مباراتين في الموسم.

وأكد موقع "سبور" الفرنسي، نقلاً عن مصادر إسبانية، أن غريزمان بات يخطط للرحيل عن أتلتيكو مدريد، وأن الخيار الوحيد المطروح أمامه هو الانتقال إلى أولمبيك مرسيليا الفرنسي، الذي لن يرفض صفقة مشابهة بما أنه يريد دعم هجومه بأكثر من نجم، وأشار الموقع إلى أن غريزمان يُعتبر من مشجعي فريق مرسيليا، رغم أنه لم يلعب للفريق سابقاً، ولكنه لم يخف في عديد المناسبات دعمه للفريق وهو ما يجعل من الصفقة خياراً ممكناً يخدم مصلحة كل الأطراف، خاصة بعد الأخبار التي ربطت مرسيليا برونالدو في الأيام الماضية.

⚽️ مواجهة مرتقبة وصعبة بين فالنسيا وأتلتيكو مدريد في ختام الجولة الثالثة من الدوري الإسباني



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فالنسيا ✖️ أتلتيكو مدريد

🕞 23:00 بتوقيت مكّة المكرّمة

🎙️تعليق عصام الشوالي



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مباراة أتلتيكو مدريد و فالنسيا بث مباشر بي ان سبورت

يصطدم فريق أتلتيكو مدريد، بنظيره فالنسيا مساء اليوم على ملعب "ميستايا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2022-2023.

تقام مباراة فالنسيا ضد أتلتيكو مدريد فى العاشرة مساء اليوم، الاثنين، على قناة beIN Sports HD 1، ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الـ 12 فى جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 3 نقاط، فيما يأتى فالنسيا فى المركز الـ 14 برصيد 3 نقاط.

ويستهدف الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، العودة للانتصارات ضد فالنسيا في مباراة اليوم، بعدما خسر أمام فياريال بثنائية نظيفة فى الجولة الثانية من الليجا، بعد إنتصار أول في بداية مشوار المسابقة على خيتافي بثلاثية نظيفة.

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وفي مقالنا بث مباشر..مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا اليوم الأن بث مباشر HD يلا شوت- بث مباشر مباراة اتلتيكو مدريد وفالنسيا، نوضح لكم متابعين الكرام، أن معلق مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا الليلة في الدوري الإسباني الجولة الثالثة، هو المعلق المميز عصام الشوالي، وهو من المعلقين الذين يملكون لسان فصيح وعبارات مميزة لا يقدر أحد أن يأتي بها من المعلقين، لذلك عصام الشوالي من بين المعلقين المفضلين بالنسبة لعدد كبير من متابعي ومحبي المتعة الكروية.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا مساء اليوم عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1 الذي سيكون عصام الشوالي حاضرًا عليها للتعليق، ولمشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد اليوم بث مباشر HD يلا شوت اضغط هنـــــــــــــــــــــا