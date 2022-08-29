طقس فلسطين: انحسار الكتلة الحارة تدريجيًا بدءًا من الاربعاء

أعلنت الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن الكتلة الحارة التي ضرب الأراضي الفلسطينية منذ أيام تبدًا بالانحسار تدريجياً اعتباراً من الأربعاء المقبل.

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء 24/8/2022، حارا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

توقعت دائرة الأرصاد اليوم، أن يستمر الجو شديدة الحرارة في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت إلى ان هذه الليلة يكون الجو دافئاً نسبياً في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.