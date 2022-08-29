صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر يونايتد

أفادت صحيفة "سبورت" أن برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي يجريان محادثات لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادلية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن عملية التبادل تنطوي على الظهيرين، الإنجليزي آرون وان بيساكا والأمريكي سيرجينو ديست.

ويتشابه دافع برشلونة ومانشستر يونايتد لإبرام هذه الصفقة، حيث أن ديست وبيساكا لا يتناسبان مع خطط الإسباني تشافي هيرنانديز والهولندي إريك تين هاج.

وأشارت صحيفة سبورت إلى أن البارسا والشياطين الحمر يتواصلان حول تبادل خالص بدون رسوم بين ديست وبيساكا، ولمدة موسم.

وذكرت الصحيفة الكاتالونية أن تين هاج يدعم وصول ديست إلى مانشستر يونايتد، كوّنه أشرف على تدريبه في أياكس أمستردام الهولندي، وقدم الأمريكي أداءً جيدًا تحت إمرته.

تجدر الإشارة إلى أن سوق الانتقالات سينتهي يوم الخميس القادم، وبالتالي يتعين على برشلونة ومانشستر يونايتد التوصل إلى اتفاق بأسرع وقت، إذا استقرا على اتمام العملية.