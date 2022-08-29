المجاهدين: السماح باقتحام الأقصى من باب الأسباط خطوة احتلالية للسيطرة على المسجد

اعتبرت حركة المجاهدين، اليوم، سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين باقتحام للمسجد الأقصى من باب الأسباط اليوم "تطورا خطيرا يسارع فيه العدو خطواته لفرض مخططاته على المسجد الأقصى المبارك".

وأكد حركة المجاهدين في بيان لها تلقت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة منه، أن اقتحام الأقصى الجديد "يستلزم موقفا وحدويا وجامعا للتصدي به لتلك المخططات الجبانة التي تريد النيل من الأقصى والمقدسات".

ودعت الأهالي في الضفة والقدس وفي كل مكان للدفاع عن قبلتهم الأولى وشرف الأمة بتصعيد المواجهة ضد الاحتلال المجرم بكل السبل.

كما ودعت شعوب الأمة العربية لأخذ دورها في الدفاع عن مسرى الرسول الأكرم وثاني مساجد المسلمين في الأرض.