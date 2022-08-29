انخفاض أسعار الغاز في أوروبا بأعلى وتيرة منذ مارس

انخفضت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا بنسبة 17% لتصل إلى ما دون 2900 دولار لكل ألف متر مكعب اليوم الاثنين، وفقا لبيانات التداول في لندن.

وأظهرت البيانات أن العقود الآجلة للغاز لشهر سبتمبر/ أيلول (مؤشر تي تي إف) وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال الجلسة عند 2839 دولار بعدما أغلقت الجلسة الماضية عند 3507 دولار.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا انخفضت بأكبر قدر منذ مارس/ آذار بعد أن قالت ألمانيا إن مخازن الغاز لديها تمتلئ بشكل أسرع مما كان مخططا له.

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في بيان يوم الأحد، إن مخازن الغاز في ألمانيا تمتلئ بسرعة ومن المتوقع أن تحقق هدف 85% بالكامل الشهر المقبل.

في وقت سابق اليوم، تجاوز مؤشر الكهرباء الألماني للعام المقبل، والذي يعد معيارا لأوروبا، مستوى 1000 يورو (993 دولارا) للمرة الأولى مع تفاقم أزمة الطاقة في المنطقة.