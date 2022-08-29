القوى الوطنية والإسلامية تدين انتهاكات الاحتلال المستمرة بالأقصى

أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية ما قامت به قطعان المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى من باب الأسباط؛ تحت حماية شرطة وجيش الاحتلال، وذلك لأول مرة منذ العام 1967.

وأكدت اللجنة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن هذا الانتهاك يأتي في إطار التسارع في فرض واقع جديد على الأرض لتغيير الوضع التاريخي للمسجد الأقصى.

ودعت جماهير شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة والداخل المحتل لشد الرحال إلى المسجد الأقصى للدفاع عن حرمته، ولإشعال الأرض تحت أقدام الاحتلال ومستوطنيه.

ووجهت اللجنة، تحذيراً للمجتمع الدولي بضرورة وقف استفزازات الاحتلال لمشاعر المسلمين ووقف جميع أشكال الاقتحامات للمسجد الأقصى؛ التي ستؤدي لتفجير الأوضاع في المنطقة.