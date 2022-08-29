بالصور الرابطة الإسلامية تكرم أبناء الشهيد تيسير الجعبري في مدارس شرق غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:27 م
29 اغسطس 2022
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كرمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين صباح اليوم أبناء الشهيد القائد تسير الجعبري قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس معاذ ومعتز الجعبري وذلك في مدرستي شهداء الشجاعية،حطين شرق مدينة غزة.

وجاء التكريم بالتزامن مع اليوم الأول للفصل الدراسي الجديد بعد العداون الغاشم على قطاع غزة، وفاءً لدماء الشهداء ولسيرتهم العطرة ودعماً لأبنائهم لمواصلة طريق العلم والجهاد.

وتحدث مسؤول ملف المدارس في قطاع غزة الأستاذ جلال بصل قائلاً "اليوم نكرم أبناء الشهيد القائد تيسير الجعبري وفاءً لدمائه الطاهرة التي روت أرض فلسطين دفاعاً عن أسرانا ومقدساتنا"

وبدوره أكد بصل على أن الرابطة الإسلامية ستكون الحاضنة الأساسية لأبناء الشهداء لاستكمال مسيرتهم التعليمية.

ويذكر أنه اغتالت طائرات الاحتلال الصهيوني مساء يوم الجمعة الموافق 2022/8/5م قائد المنطقة الشمالية تيسير الجعبري وقائد المنطقة الجنوبية خالد منصور مع كوكبة من الشهداء وصل عددهم ٤٧ شهيداً خلال معركة أطلقت عليها سرايا القدس وحدة الساحات جاءت رداً على اغتيال قادتها في قطاع غزة.

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