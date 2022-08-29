الكشف عن سر الكدمة في عين لابورتا

أثار جوان لابورتا رئيس برشلونة الجدل، بعد ظهوره في ملعب كامب نو الأحد خلال مواجهة ناديه ضد بلد الوليد ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولفت لابورتا الأنظار عندما قام بخلع النظارات الشمسية التي كانت تخفي وجود كدمة واضحة تحت عينه اليمنى.

وتواجد لابورتا في المقصورة لمشاهدة المباراة، رفقة النجم البرازيلي رونالدو نازاريو رئيس نادي البلد الوليد.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن سبب ذلك التورم يرجع إلى "حادث منزلي" تسبب في إصابة لابورتا أسفل عينه.

لكن صور لابورتا البالغ 60 عاما انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت حالة من الجدل والسخرية في التعليقات.

وحقق برشلونة فوزا عريضا بأربعة أهداف دون رد ليكون هو الفوز الثاني على التوالي لبرشلونة في الدوري هذا الموسم بعد فوزه في الجولة الماضية على ريال سوسييداد بنتيجة 4-1.

ورفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني مؤقتا خلف ريال بيتيس المتصدر بالعلامة الكاملة 9 نقاط، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند نقطة واحدة في المركز الـ17.