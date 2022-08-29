تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 عبر النايل سات- أحدث تردد جديد تبحث الكثير من الأمهات في الآونة الأخيرة عبر محركات البحث جوجل وعبر شبكات التواصل الاجتماعي عن تردد قناة طيور الجنة بيبى حيث المشاهدة الممتعة والتسلية والترفيه وتقديم محتوى هادف يخاطب عقول الأطفال بلغتهم البسيطة ومحاولة توصيل القيم وترسيخها فى عقولهم بشكل مبسط فى صورة أغانى وأناشيد يشارك فيها عائلة مقداد فى جو عائلى ممتع وشيق .

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022

وقد أعلنت قناة طيور الجنة للأطفال عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» عن تردد القناة الجديد على القمر الصناعي نايل سات، وهو: 11258، تردد أفقي، ومعدل الترميز: 27500، ومعامل التصحيح: 5/6.

وتعد تلك القناة من أحلى قنوات الأطفال حيث بدأت فى عام 2008 ومؤسسها هو خالد مقداد وكانت تقدم الأغانى والأناشيد التى تخاطب الطفل بطريقة شيقه وتدعوه لتعلم القيم الأخلاقية وأحترام الأخر والكبير والعديد من القيم العظيمة وأهم مايميزها الروح العائلية وروح الصداقة بين طاقم العمل حيث عائلة المقاديد عصومى ووليد وجنا وجاد وأياد وسند وخالد مقداد ووالدتهم وبعض أصدقائهم وأفراد عائلتهم الكبيرة وأنضمت إليهم مؤخرا نور زوجة الوليد حتى تضيف مزيد من الجو العائلى المميز.

تردد قنوات أطفال أخرى مثل mbc3

وتقدم هذه القناة البرامج التعليمية والترفيهية للصغار، التي تخاطب الأطفال من عمر ثلاثة إلى 13 عامًا، وتساعدهم على التواصل والإبداع الفنى وتنمية المهارات من خلال التركيز على بناء الشخصية وتعليم مهارات التعامل مع الآخرين.

وتبث القناة برامجها عبر تردد: 11475، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: رأسي، القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة كرتون نتورك «CN بالعربية»

وتبث قناة كرتون نتورك «CN بالعربية»، برامجها على تردد 12226 عبر القمر الصناعي نايل سات، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل التصحيح: 5/6.

كما تبث عبر عرب سات على تردد 11747، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل التصحيح: 3/4.

تردد قناة Spacetoon

وتبث قناة Spacetoon برامجها الكرتونية عبر القمر الصناعي النايل سات على التردد 11785، الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة كوجي كيدز

يمكن مشاهدة قناة كوجي كيدز على القمر الصناعي نايل سات تردد 11096، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل التصحيح 6/ 5.