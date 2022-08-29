بالصور اليوم : حركة الجهاد الإسلامي توزع كسوة مدرسية كاملة لـ600 طالب وطالبة من غزة

نفذت لجنة العمل الجماهيري التابعة لحركة الجهاد الإسلامي "ساحة غزة"، اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022، مشروع توزيع الكسوة المدرسية "مع الناس"، وذلك تأكيداً على استمرار الحركة في مساعدة الأسر المتعففة، والوقوف عند مسؤوليتها تجاه ما يمر به الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ سنوات طويلة.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أ. محمد الحرازين إن: مشروع توزيع الكسوة المدرسية "مع الناس" يستهدف نحو 600 طالب وطالبة من قطاع غزة، ممن يعيشون أوضاعاً اقتصادية غاية في السوء، ولم يتمكنوا من شراء كسوة مدرسية أو قرطاسية لأبنائهم.

وأضاف الحرازين في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":"إن الحركة من خلال لجنة العمل الجماهيري، قامت بتوفير كسوة وقرطاسية كاملة للأسر المستهدفة، تشمل "حذاء وبنطال وبلوزة أو قميص أو مريول، وقرطاسية كاملة"، وذلك من أجل اسنادهم في ظل الوضع المعيشي الذي يعيشونه منذ سنوات طويلة، قائلاً: "اليوم نقول للناس: إننا مع الناس".

وأشار إلى أن الكسوة والقرطاسية تستهدف 600 طفل من الصف الأول وحتى السادس الابتدائي، مشدداً على أن الحركة لن تدخر أي جهد في سبيل مساعدة أبناء الشعب الفلسطيني المحاصر.

المتحدث باسم الجهاد الإسلامي أ طارق سلمي قال: إن حملة "مع الناس" تأتي شعوراً بالفقراء والمحتاجين من أبناء الشعب الفلسطيني، للتأكيد بأن الحركة تساندهم دائماً وتقف معهم جنباً إلى جنب، للتخفيف عن كاهلهم في ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع.

وأضاف سلمي في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":إن الحملة استهدفت أبناء الشهداء والأسرى والجرحى، والفقراء والمحتاجين، وذلك وقوفاً واسناداً لهم في ظل الوضع الراهن الذي يعيشونه، داعياً الجميع للوقوف إلى جانب تلك الفئة الأشد عوزاً في القطاع.

ويعاني أهالي قطاع غزة، من أوضاع اقتصادية ومعيشية غاية في السوء، بفعل الحصار "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة منذ ما يقارب من 16 عاماً على التوالي.

وتوجه صباح اليوم الاثنين 29/8/2022، مليون و385 ألف طالب وطالبة، إلى مقاعدهم الدراسية في جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد 2022-2023، في حين غيب بطش الاحتلال ورصاصته القاتلة 19 شهيداً من غزة بعد العدوان الأخير على غزة.

















































