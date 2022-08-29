الأوقاف تطلق حملة وفاء لباكستان لإغاثة متضرري الفيضانات

أعلن سماحة الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون اليوم الأثنين عن إطلاق حملة وفاء لباكستان لإغاثة متضرري الفيضانات تحت شعار (وفاء لباكستان ... القدس معكم) .

وأوضح البكري أنه وبناء على توجيهات سيادة الرئيس محمود عباس باشرت الوزارة بتنفيذ حملة لإغاثة منكوبي الفيضانات في دولة باكستان ستبدأ من يوم الاثنين 29/8/2022 وحتى يوم السبت 10/9/2022) من خلال جمع التبرعات في المساجد بعد صلاة يوم الجمعة أو من خلال التبرع لرقم حساب خاص بالحملة هو (حملة أغيثوهم/ بنك فلسطين- رقم الحساب 602879).

ووجه البكري نداء لكل أبناء شعبنا للمشاركة في هذه الحملة وفق إمكانياتهم لمساندة إخواننا في باكستان في ظل الأوضاع الكارثية التي يعانون منها نتيجة الفيضانات .