ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات السودان

ارتفعت حصيلة السيول والفيضانات الناجمة عن العواصف والأمطار الغزيرة التي يشهدها السودان منذ حزيران/يونيو الماضي، إلى 99 قتيلا.

وقال لبيان صادر عن المجلس القومي للدفاع المدني ان الفيضانات تسببت كذلك في إصابة 93 شخصا.

وأوضح البيان ن المياه المتراكمة والعواصف أدت إلى "انهيار 23 ألفا و724 منزلا بشكل كامل، و35 ألفا و225 بشكل جزئي، وتضرر 102 من المرافق، و70 من المتاجر والمخازن".

وكان مجلس الوزراء السوداني أعلن الأحد الماضي، حالة الطوارئ في 6 ولايات بالبلاد، على خلفية السيول والأمطار الغزيرة، هي نهر النيل (ِشمال) والجزيرة (وسط) والنيل الأبيض وغرب كردفان (جنوب) وجنوب دارفور (غرب) وكسلا (شرق)".