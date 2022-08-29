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بعد إضرابه لـ170 يوماً.. فيديو جديد للمعتقل عواودة بجسده المنهك
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:58 ص
29 اغسطس 2022
بعد إضرابه لـ170 يوماً.. فيديو جديد للمعتقل عواودة بجسده المنهك
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