بالفيديو بعد إضرابه لـ170 يوماً.. فيديو جديد للمعتقل عواودة بجسده المنهك

وجه المعتقل خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 170 يوماً صباح اليوم الاثنين 29/8/2022، رسالة عبر فيديو قصير من مستشفى "أساف هروفيه" .

وجاء فحوى الرسالة :

يا أحرار العالم إن هذا الجسد المتهالك الذي لم يبق منه إلا العظم والجلد لا يعكس ضعف وعُري الشعب الفلسطينيّ، إنما هو مرآة في وجه الاحتلال الحقيقي الذي يدعي أنّه دولة ديمقراطية في حين يوجد أسير بلا تهمة رهن الاعتقال الإداريّ الهمجي ليقول بلحمه ودمه لا للاعتقال الإداريّ لا للاعتقال الإداريّ.

نحن شعب قضيته عادلة، وستبقى عادلة وسنبقى نقف ضد الاعتقال الإداريّ، حتى لو ذاب اللحم، والجلد، وتلاشى العظم حتى لو ذهبت الأرواح كونوا على ثقة أننا أصحاب حق وأن قضيتنا عادلة مهما كان الثمن المدفوع عاليا.