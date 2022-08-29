لجان المقاومة: المقاومة ستبقى مستمرة ومتواصلة ولن يشعر العدو وقطعان مستوطنيه بالأمان

أكد مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة الشعبية محمد البريم "أبو مجاهد" اليوم الاثنين 29/8/2022، أن المقاومة ستبقى مستمرة ومتواصلة ولن يشعر العدو وقطعان مستوطنيه بالأمان فوق أرضنا المباركة .

وبارك أبو مجاهد في تصريح صحفي صادر عن مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، عمليات إطلاق النار البطولية في مدن الضفة الأبية ونؤكد أنها تأتي رداً على تدنيس المسجد الأقصى من قبل المجرمين والمتطرفين الصهاينة وكذلك ردا على التنكيل والإجرام الصهيوني المتواصل بأسرانا الأبطال في سجون العدو وفي مقدمتهم الأسير المضرب عن الطعام "البطل خليل عواودة" .

وشدد أبو مجاهد على أن المقاومة ستبقى مستمرة ومتواصلة ولن يشعر العدو وقطعان مستوطنيه بالأمان فوق أرضنا المباركة .

وأوضح أبو مجاهد أن تصاعد العمليات الفدائية في مختلف مدن الضفة الثائر يؤكد حيوية وجهوزية شعبنا ومقاوميه الأبطال للتصدي ومجابهة جرائم العدو الصهيوني المتواصلة والمتصاعدة بحق الأرض والإنسان الفلسطيني.

وتوجه أبو مجاهد بالفخر والتحية للسواعد والبنادق المقاومة وندعو كافة ثوارنا ومقاومينا في القدس والضفة والداخل الفلسطيني المحتل بتوجيه الضربات القوية والنوعية إلى صدور جنود العدو الصهيوني وقطعان مستوطنيه .