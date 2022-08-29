بالفيديو الطالب إبراهيم : توجهت إلى المدرسة وحيداً دون حامد وهو ليس بجانبي الآن!

لم يتوقع الطالب إبراهيم شريف أن يتوجه إلى المدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 وحيداً، دون أن يرافقه صديقه المقرب حامد حيدر نجم، الذي ارتقى شهيداً، في مجزرة الفالوجا شمال قطاع غزة، خلال العدوان "الإسرائيلي" الأخير على القطاع.

علامات الألم والحسرة والحزن ترتسم على وجه الطالب إبراهيم، وهو يتحدث مع مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" عن أجمل اللحظات التي قضياها معاً في الفترة الماضية، قبل أن يرتقي شهيداً، إثر صاروخ غادر أطلقته طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" على ثلة من الأطفال، كان هو أحد ضحاياه.

فيديو خاص لفلسطين اليوم "

إبراهيم الذي جلس وحيداً على مقعد الدراسة في مدرسة أبو عبيدة، مفتقداً صديقه المقرب الراحل إذ قال: "إنه لم أكن أتوقع في أسوأ الأمور أن يرحل صديقي وزميلي بهذه السرعة، وأن يتركني وحيداً في الحياة وعلى مقاعد الدراسة، إنه أسوأ كابوس عشته في حياتي".

وأضاف إبراهيم والدموه تنهمر من عينيه: "حامد كان صديقي المقرب، إذ جمعتنا الكثير من المواقف، وكان مرحاً جداً، ذو أخلاق حميدة، كنت أعتبره أكثر من أخ بالنسبة لي".

وتابع: "أسوأ إحساس شعرت به، عندما توجهت إلى المدرسة وحيداً، وجلست على مقعد الدراسة، وهو ليس بجانبي، خاصة أن العام الدراسي الماضي كان طوال الوقت يرافقني على ذات المقعد، هو الآن ليس بجانبي، لذلك ينتابني شعور سيء جداً، لن أستطيع تجاوزه بسهولة".

واستقبلت مدرسة أبو عبيدة الثانية في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، العام الدراسي الجديد 2022-2023، صباح اليوم الاثنين، بحزن شديد، ارتقاء ثلاثة من طلبتها بمجزرة مقبرة الفالوجا في جباليا خلال العدوان الأخير على القطاع.

توجه صباح اليوم الاثنين 29/8/2022، مليون و385 ألف طالب وطالبة، إلى مقاعدهم الدراسية في جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد 2022-2023، في حين غيب بطش الاحتلال ورصاصته القاتلة 19 شهيداً من غزة بعد العدوان الأخير على غزة.

ويبلغ عدد الطلبة في المدارس الحكومية 911 ألفاً و100 طالب، موزعين على ألفين و333 مدرسة، وفي مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" 339 ألفاً و100 طالب موزعين على 375 مدرسة، وفي المدارس الخاصة 134 ألفاً و800 طالب ويبلغ عددها 484 مدرسة.

وفي السابع من شهر أغسطس/ آب، خلال العدوان على غزة، قصفت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، مقبرة الفالوجة في جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 5 أطفال حينها من بينهم 4 من عائلة نجم.