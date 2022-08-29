القيادي عدنان: بلدة قباطية صخرة صلبة ستتحطم عليها مُخططات ومُؤامرات المحتل

أكد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ خضر عدنان، اليوم الاثنين 29/8/2022، أن بلدة قباطية بجنين بالضفة المحتلة، صخرة صلبة ستتحطم عليها مخططات ومؤامرات المحتل شأنها شأن كل مدن وبلدات الوطن.

وحيا القيادي عدنان، أرواح شهدائنا الأبرار، وأبطال قباطية، وللشهيد القائد البطل حمزة أبو الرب، رمز الشهادة والتضحية في البلدة.

وقال:"اليوم تعود قباطية للواجهة بقوة، كما كانت إبان انتفاضة الأقصى، وفي انتفاضة الحجارة، وقباطية صخرة صلبة ستتحطم عليها مخططات ومؤامرات المحتل، شأنها شأن كل مدن وبلدات الوطن."

وأضاف القيادي عدنان:" توفيق الله، هو الحامي لهذا النضال الذي تُجسده اليوم "كتيبة جنين" في كل أرجاء المحافظة، والكتائب التي تنتشر في ربوع الضفة المحتلة."

وتابع:"بتوفيق الله للمجاهدين، يواجه أبطال «الجهاد الإسلامي» والمقاومين الأحرار المخرز، بالكف."

وأصيب، سبعة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة قباطية، جنوب جنين.

وقال مراسلنا نقلاً عن مصادر طبية:"إن سبع إصابات بالرصاص وصلت إلى مستشفى ابن سينا، بينها 5 إصابات بالقدم، وواحدة في البطن، وأخرى بالرأس."

أعلنت سرايا القدس - مجموعات قباطية اليوم الاثنين 29/8/2022 إن قوات الاحتلال حاصرت منزل المقاوم علاء زكارنة ورفض تسليم نفسه ، مبيناً انه اشتبك مع القوات الخاصة حتى نفاذ ذخيرته قبل اعتقاله.

وقالت سرايا القدس - مجموعات قباطية ان مجاهدين من سرايا القدس في بلدة قباطية تصدوا بباسلة لقوات الاحتلال، ودارت اشتباكات عنيفة في محيط منزل المجاهد علاء زكارنة الذي حاصره الاحتلال بداخله لأكثر من ساعة ونصف.

وأكدت سرايا القدس - مجموعات قباطية، على جهوزيتنا للتصدي لقوات الاحتلال، وأن هذا العدوان والإجرام الصهيوني لن يثنينا عن القيام بواجبنا في مقاومته في كل زمان ومكان رغم قلة الإمكان.