عقب الاشتباك معه: الاحتلال يعتقل المطارد زكارنة في جنين

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين 29/8/2022، المطارد علاء الدين عمر زكارنة (30 عامًا)، أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي من بلدة قباطية جنوب جنين، بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة بعشرات الآليات العسكرية وحاصرت منزل المطارد زكارنة الذي رفض تسليم نفسه، حيث أصيب خلال الاشتباكات وقامت قوات الاحتلال باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة.

وفي بيان لها أعلنت سرايا القدس عن تصدي مجاهديها لقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة قباطية حيث أمطروها بزخات كثيفة من الرصاص، ودارت اشتباكات عنيفة، مؤكدة أن عمليات الاحتلال لن تثنيها عن القيام بواجبها.

والأسير زكارنة كان قد أفرج عنه في 19-4-2022م، بعد اعتقال دام عام ونصف، كما اعتقل سابقاً في 24–3– 2015م، وقضى 49 شهرًا في سجون الاحتلال.

يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت إصابة 15 مواطناً بجروح خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة صباح اليوم.