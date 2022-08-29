بالصور مدرسة أبو عبيدة ..."3 شهداء" حاضرين بأرواحهم والحزن يسيطر على زملائهم

استقبلت مدرسة أبو عبيدة الثانوية في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، العام الدراسي الجديد 2022-2023، صباح اليوم الاثنين، بحزن شديد، بعد ارتقاء ثلاثة من طلبتها بمجزرة مقبرة الفالوجا في جباليا خلال العدوان الأخير على القطاع.

لم يكن الأمر سهلاً على طلبة المدرسة، أن يشاهدوا مقاعد أصدقائهم وزملائهم الدراسية تستبدل بصورهم داخل إكليل مزين بالورود، إذ أبدوا حزناً شديداً على رفاق الدراسة الذي ارتقوا إلى العلا شهداء جراء استهدافهم من طائرات الاحتلال خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.









هذا العام الدراسي كان مغايراً تماماً على طلبة ومُدرسي مدرسة أبو عبيدة الثانوية، إذ لأول مرة تفقد هذه المدرسة ثلة من طلبتها، شهداءً خلال غدر إسرائيلي طالهم، وأدى إلى تغييبهم عن مقاعدهم الدراسية، وارتقائهم شهداء إلى العلا.





مدرسو وطلبة مدرسة أبو عبيدة الثانوية، استهلوا يومهم الدراسي بقراءة سورة الفاتحة، ترحماً على أرواح زملائهم ورفاق دربهم، إذ ساد جو من الحزن الشديد داخل الفصل الدراسي، نتيجة فقدان الطلبة.

الطالب جهاد عبد النبي الذي بدا التأثر واضحاً على ملامحه قال: إنه درس سنوات عدة رفقة الشهيد نظمي أبو كرش، حيث كانا صديقين مقربان، وشعر بصدمة كبيرة عندما أُذيع خبر ارتقائه.

وأضاف جهاد: "الشهيد نظمي كان شخصاً محبوباً بين زملائنا الطلبة، ومميزاً ومجتهداً ومتفوقاً في دراسته، إضافة إلى أنه كان مرحاً، يحب الضحك والمرح، فهو كان خير الرفيق لكل أصدقاءنا، وفراقه ترك أثراً عظيما في قلوبنا ونفوسنا".

وتابع: "أصعب اللحظات عندما وضعوا اكليل من الزهور يحتوي على صورة نظمي بجانبي، بدلاً من أن يكون هو نفسه يرافقني على ذات المقعد، فنحن نريد أن نسمع صوته، ونشاهد ضحكاته، وليس مشاهدة صورته فقط، لكن قدّر الله وما شاء فعل".

بدروه، أشرف حرزالله مدير التربية التعليم شمال قطاع غزة قال: إن انهم افتتحوا العام الدراسي الجديد 2022-2023، وقلوبهم تعتصر ألماً إثر ارتقاء 4 طلبة من مدارس شمال القطاع، بعد استهدافهم من طائرات الاحتلال خلال العدوان "الإسرائيلي" الأخير.

وبيّن حرز الله في تصريح لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ الطلبة الذين ارتقوا شهداء، 3 منهم من مدرسة أبو عبيدة الثانوية للبنين في بلدة بيت لاهيا، وطالب من مدرسة خليل الرحمن في منطقة أبراج الشيخ زايد شمال القطاع.

وأشار إلى أن الطلبة الذين رحلوا، كان يحلمون بإنهاء دراستهم الجامعية، ووصولهم إلى مراكز متألقة لبناء هذا الوطن، إلا أن آلة الغدر الصهيوني نالت من هؤلاء الطلبة، وحلمهم.

ووجه رسالة إلى الطلبة، أن يستكملوا مسيرتهم التعليمية بجد واجتهاد وتفوق، حتى يحققوا حلم زملائهم الذي ارتقوا، ببناء الوطن، وصولاً إلى تحرير فلسطين.

وتوجه صباح اليوم الاثنين 29/8/2022، مليون و385 ألف طالب وطالبة، إلى مقاعدهم الدراسية في جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد 2022-2023، في حين غيب بطش الاحتلال ورصاصته القاتلة 19 شهيداً من غزة بعد العدوان الأخير على غزة.

ويبلغ عدد الطلبة في المدارس الحكومية 911 ألفاً و100 طالب، موزعين على ألفين و333 مدرسة، وفي مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" 339 ألفاً و100 طالب موزعين على 375 مدرسة، وفي المدارس الخاصة 134 ألفاً و800 طالب ويبلغ عددها 484 مدرسة.

وفي السابع من شهر أغسطس/ آب، خلال العدوان على غزة، قصفت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، مقبرة الفالوجة في جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 5 أطفال حينها من بينهم 4 من عائلة نجم.





















