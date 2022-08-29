هدم حديقة تاريخية في الإسكندرية يثير ضجة في مصر

أثارت لقطات تداولها مغردون مصريون، بشأن هدم حديقة تاريخية في الإسكندرية بمصر، ردود فعل وانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبات بمحاسبة الفاعلين، لـ"تدميرهم معلما تراثيا".

وتداول نشطاء مقطعا قالوا إنه لعمليات هدم تجري في حديقة انطونيادس بالإسكندرية، وأشاروا إلى تقطيع أشجارها وعمليات تجريف تجري بداخلها، مشيرين إلى أن الجيش تسلم المكان قبل نحو أسبوعين.

وقال مغردون تعليقات على أنباء هدم الحديقة: الجيش تسلم حدائق أنطونيادس، والنزهة وفق مدى مصر ،وزاهي حواس يصف قطع الاشجار وتغيير معالمها بالجريمة لما تمثله من قيمة تاريخية ومخالف للقانون .والفقير لله لايعرف مال الجيش وتلك المشروعات .بيكفي تخريب عودوا الى معسكراتكم ،وقليلا من الخجل ياسادة هذا ليس عملكم.

من جانبها قالت مديرة حديقة أنطونيادس الأسكندرية، بدرية حسن، إن المكان يشهد عمليات تطوير، ضمن خطة شاملة تجري في الحديقة.

ونفت لوسائل إعلام مصرية، ما تردد عن عمليات هدم وقطع للأشجار، وأشارت إلى تقليم وتهذيب الأشجار من أجل نموها مجددا.

وقالت إنه يجري بناء أسوار جديدة للحديقة بسبب تهالك الأسوار القديمة، والحفاظ على التماثيل والنباتات النادرة ومحتويات الحديقة التاريخية.

ويعتقد ان الحديقة تعود للعصر البطلمي في مصر، وكان لاحقا ملكا لأحد أثرياء اليونان، وتملكها محمد علي باشا عقب ذلك، ثم أجرى عليها الخديوي إسماعيل تعديلات بإنشاء حدائق مشابهة لحدائق قصر فرساي بفرنسا.

كما توجد بالحديقة مجموعة كبيرة، من التماثيل الرخامية النادرة الكاملة الحجم لشخصيات أسطورية وتاريخية.