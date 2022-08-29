د. اشتية : التعليم موحد من رفح لجنين والنشيد الوطني صدع في القدس وبمنهاج فلسطيني

أعلن محمد اشتيه رئيس وزراء حكومة رام الله اليوم الاثنين 29/8/2022 عن بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023 ، موحد من رفح الى جنين بما في ذلك مدارس القدس المحتلة التي صدع فيها النشيد الوطني الفلسطيني ، متحدياً الاحتلال وبمنهاج فلسطيني .

وقال اشتية خلال تواجده في مدرسة بيرزيت بافتتاح العام الدراسي ان مليون و385 الفاً توجهوا الي مقاعد الدراسة في القدس وغزة والضفة والخارج والشتات ، حيث تم بالامس تسليم 10 مليون كتاب مدرسي لجميع المستويات .

وبين الى انه سيتم افتتاح 20 مدرسةً جديدة في جميع انحاء فلسطين ، واستكمال تركيب لوحات ضوئية في 120 مدرسة مما يجعلنا في مصاف الدول المتقدمة .

وشدد اشتيه على ان الاحتلال اذا نجح في مصادرة ارضنا فلا يمكنه ان يصادر عقولنا.

وتوجه صباح اليوم الاثنين 29/8/2022 ، مليون و385 ألف طالب وطالبة، الى مقاعدهم الدراسية في جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة ،ايذاناً ببد العام الدراسي الجديد 2022-2023 ، في حين غيب بطش الاحتلال ورصاصته القاتلة 19 شهيداً من غزة بعد العدوان الأخير على غزة .

ويبلغ عدد الطلبة في المدارس الحكومية 911 ألفا و100 طالب، موزعين على ألفين و333 مدرسة، وفي مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" 339 ألفا و100 طالب موزعين على 375 مدرسة، وفي المدارس الخاصة 134 ألفا و800 طالب ويبلغ عددها 484 مدرسة.