بالفيديو بنزيما وفينيسيوس يقودان ريال مدريد لتجاوز عقبة إسبانيول

قاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال مدريد للفوز على مضيفه إسبانيول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وافتتح النجم البرازيلي فينيسيوس التسجيل لفريق ريال مدريد في الدقيقة 12.
هدف #ريال_مدريد الاول فينيسيوس جونيور #ريال_مدريد_اسبانيوِل #TV7SP— أهداف الكرة العالمية (@TV7SPORT1) August 28, 2022
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ونجح اللاعب خوسيلو في تعديل النتيجة لصالح إسبانيول قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.
هدف اول اسبانيول 1×1 ريال مدريد 🇪🇸#LaLigaSantander | #EspanyolRealMadrid pic.twitter.com/Ast3zJHLhy— Laliga goal (@Laligagoal92) August 28, 2022
وقبل انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين، سجل بنزيما الهدف الثاني لريال مدريد.
الدوري الاسباني | إسبانيول 1× 3 ريال مدريد| هدف كريم بنزيما— اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) August 28, 2022
فضلا رتويت ومتابعة حسابي سناب igoal1
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وعاد المهاجم الفرنسي في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليسجل الهدف الثالث للريال.
وشهدت المباراة طرد حارس مرمى إسبانيول، بنجامين ليكومت في الوقت الضائع، لتدخله بعنف في حق لاعب الريال داني سيبايوس.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 9 نقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مناصفة مع ريال بيتيس الذي سيقابله في الجولة المقبلة.