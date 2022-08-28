أحدث تردد قناة بي أن سبورت المفتوحة bein sports HD الجديد 2022 على جميع الأقمار الصناعية

تردد قناة بي أن سبورت المفتوحة bein sports HD الجديد 2022 على جميع الأقمار الصناعية ، يبحث الكثير من المتابعين عبر محركات البحث العالمية عن تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة، لمشاهدة احدث المباريات الدولية، لذلك يضع فريق فلسطين اليوم الإخبارية بين ايديكم أحدث تردد لقناة بي أن سبورت المفتوحة bein sports HD الجديد 2022.

تردد قناة بي أن سبورت المفتوحة bein sports HD الجديد 2022 على نايل سات وعرب سات ، حيث الان بات بإمكان الجميع ضبط التردد بدون أي عناء مع الاستمتاع بأوقات جميلة ورائعة ، وهو على النحو التالي:

قناة بي أن سبورت المفتوحة bein sports HD الجديد

وتنقل قناة بي ان سبورت المفتوحة مباراة ريال مدريد وإسبانيول اليوم بث مباشر ريال مدريد وإسبانيول الأن بث مباشر، حيث يحل نادي ريال مدريد ضيفاً مساء اليوم الأحد 28/8/2022م

وتستضيف قناة بي ان سبورت المفتوحة محللين رياضيين للحديث عن اخبار المباريات والسيناريوهات المتوقعة قبل وبعد المباراة ، وعن أداء اللاعبين والمدربين لخوض اللعبة ، كل هذا يتم في استوديو التحليلي الخاص بالقناة .

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة 2022 على نايل سات

القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 12765

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : عمودي

معامل تصحيح الخطأ : 3/2

البث مفتوح

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة 2022 على عرب سات

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11566

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

معامل تصحيح الخطأ : 4/3

البث مفتوح

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة 2022 على سهيل سات

القمر الصناعي : سهيل سات

التردد : 11566

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : افقي

معامل تصحيح الخطأ : 3/2

البث مفتوح

القناة: قناة bein sports HD.

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة 2022 على بوت سات

القمر الصناعي: يوتلسات.

التردد: 11054.

القطبية: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.