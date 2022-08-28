أسعار الذهب في المغرب اليوم الإثنين 29-8-2022

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استقرار الذهب في المغرب

استقرت أسعار الذهب اليوم في المغرب خلال تعاملات، اليوم الإثنين 29-8-2022، رغم تراجع "النفيس" عالميًا وتسجيله خسارة أسبوعية.





أسعار كافة عيارات الذهب في المغرب

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في المغرب، خلال التعاملات ، نحو 592.87 درهم (55.95 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في المغرب (الأكثر تداولًا في الأسواق)، عند مستوى 518.78 درهم (48.96 دولار).

كما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في المغرب، مسجلًا نحو 444.66 درهم (41.96 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في المغرب، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 345.84 درهم (32.64 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في المغرب

وسجل سعر أوقية (أونصة) الذهب اليوم في المغرب، خلال التعاملات المسائية، نحو 18.438 ألف درهم (1740 دولارًا)، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في المغرب (8 جرامات من عيار 21) نحو 4.150 ألف درهم (391.67 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الجمعة؛ لتسجل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، بضغط من ارتفاع الدولار الذي استفاد من تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بشأن الفائدة الأمريكية.