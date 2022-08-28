سعر جرام الذهب من كافة العيارات مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 اغسطس 2022

سعر جرام الذهب مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022، شهدت أسعار الذهب في مصر استقراراً اليوم في مصر، بالتزامن مع غلق الأسواق العالمية للمعدن النفيس.

وأسواق الذهب العالمية في عطلة يومي السبت والأحد.

ويتم تحديد سعر الذهب في مصر وفقا لعاملين؛ الأول السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيها، فيما تقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند مستوى 1074 جنيها (55.95 دولار)، وهو نفس السعر الذي سجله في ختام تعاملات أمس ، بحسب منصة " egypt.gold-price-today " المتخصصة في رصد أسعار الذهب في مصر.

وظل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر خلال تعاملات صباح اليوم الاثنين عند مستوى 805.31 جنيه (41.96 دولار)، مقابل نفس السعر خلال تعاملات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 626.34 جنيه (32.64 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 536.86 جنيه (27.98 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 402.65 جنيه (20.98 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر عند مستوى 939.53 جنيه (48.96 دولار)، وهو نفس السعر الذي بلغه بنهاية تداولات أمس.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في مصر نحو 33.393 ألف جنيه (1740 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7516 جنيها (391.67 دولار).

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب للأسبوع الثاني على التوالي، مع نهاية تعاملات الأسبوع يوم الجمعة الماضي، بضغط من ارتفاع الدولار الذي استفاد من تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بشأن الفائدة الأمريكية.