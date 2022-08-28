أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 29 -8- 2022

أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين 29-8-2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أسعار الذهب في سوريا مقابل الليرة السورية، وهي من الموضوعات الهامة والتي يبحث عنها ملايين من الناس، وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج، وونتيجة لذلك ارتفعت عمليات البحث عن الموضوع عبر محركات البحث، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين 29-8-2022، ولمعرفة الأسعار نرجو متابعة المقال حتى النهاية.

أسعار الذهب في سوريا اليوم

استقرت أسعار الذهب اليوم في سوريا خلال تعاملات ، الإثنين 29-8-2022، بالتوازي مع العطلة الأسبوعية لأسواق الذهب العالمية.





أسعار عيارات الذهب في سوريا

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا 140.581 ألف ليرة (55.95 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" المتخصصة في رصد أسعار الذهب.

وظل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند 105.437 ألف ليرة (41.96 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا، بقي سعر جرام الذهب عيار 14 عند نحو 82.006 ألف ليرة (32.64 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 70.290 ألف ليرة (27.98 دولار).

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا (الأكثر تداولاً بالأسواق) إلى نحو 123.011 ألف ليرة (48.96 دولار)، وهي نفس الأسعار في ختام تعاملات أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في سوريا

وظل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا عند مستوى 4.372 مليون ليرة (1740 دولارا)، كما بقي سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا (8 جرامات من عيار 21) عند نحو 984.087 ألف ليرة (391.67 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب بنحو 22 دولارًا في نهاية تعاملات الأسبوع المنقضي، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.