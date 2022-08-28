أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 29-8-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:31 م
28 اغسطس 2022
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أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 29-8-2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية بشكل مستمر سعر الذهب في العديد من الدول، وفي هذا المقال نقدم لكم سعر الذهب في الأردن، حيث يبحث الكثير من المتابعين عن اسعار الذهب في الأردن وهي من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من الناس وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج، حيث زادت عمليات البحث عن الموضوع من قبل المتابعين عبر محركات البحث العالمية، لذلك قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين 29-8-2022، ولمعرفة الأسعار نرجو من سيادتكم متابعة المقال حتى النهاية.

استقرار أسعار الذهب في الأردن

استقرت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الإثنين 29-8- 2022، وسط هدوء لافت في حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية.

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أسعار كافة عيارت الذهب في الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن 39.67 دينار (55.95 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

وبقي سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن عند نحو 29.75 دينار (41.96 دولار)، مسجلا نفس الأسعار بنهاية تعاملات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الأردن اليوم سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.14 دينار (32.64 دولار)، وأسعار الذهب عيار 12، نحو 19.84 دينار (27.98 دولار).

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) عند 34.71 دينار (48.96 دولار)، مقابل نفس الأسعار بنهاية تعاملات أمس السبت.

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سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن نحو 1234 دينارا (1740 دولارا)، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) نحو 277.71 دينار (391.67 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

وتراجعت أسعار الذهب بنحو 22 دولارًا في نهاية الأسبوع المنقضي، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية

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