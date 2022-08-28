مركز حقوقي: الاحتلال عرقل سفر 4169 مريضاً من قطاع غزة للعلاج بالخارج

أفاد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان اليوم الأحد أن سلطات الاحتلال عرقلت منذ بداية العام الحالي، سفر 4169 مريضاً من قطاع غزة للعلاج خارج مستشفيات قطاع غزة، وفقاً لإحصائيات دائرة الصحة في هيئة الشؤون المدنية.

ويعاني غالبية هؤلاء المرضى من أمراض خطيرة، ولا يتوفر لهم علاج في مستشفيات القطاع. وتتذرع قوات الاحتلال بأسباب وحجج مختلفة تحرم مرضى القطاع من السفر للعلاج، منها أن الطلب قيد الدراسة، واستدعاء المريض للمقابلة الأمنية، ورفض الطلب بسبب وجود قريب مخالف يُقيم في الضفة الغربية أو "إسرائيل"، أو أن العلاج متوفر في مستشفيات القطاع.