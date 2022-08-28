اليونايتد يقترب من إبرام صفقة بقيمة 100 مليون يورو

اقترب مانشستر يونايتد الإنجليزي من التعاقد مع أحد نجوم أياكس أمستردام الهولندي قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

وشهدت الأسابيع الأخيرة مفاوضات بين الفريقين حول اللاعب البرازيلي، أنتوني، إذ توقفت لفترة ثم عادت بوتيرة أسرع من أجل إتمام الصفقة قبل انتهاء الميركاتو.

وقال خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فابريزيو رومانو:" إن مانشستر يونايتد واثق من إتمام الاتفاق مع أياكس بشكل كامل حول ضم أنتوني في الساعات القادمة".

وأضاف رومانو:" اتفقت جميع الأطراف على صفقة تبلغ 100 مليون يورو، والآن حان وقت الاتفاق على تفاصيل الأموال وإنهاء التعاقد".

وتابع رومانو قائلاً: "يشعر ممثلو اللاعب أيضًا بأن الصفقة باتت قريبة الآن".

جدير ذكره أنه علق ألفريد سكرودر، مدرب أياكس، على الصفقة، قائلًا "كل شيء يتعلق بالمال... أعتقد أن هذا أمر محزن.. لكن هذا عالمنا.. إنه أمر محزن للغاية ولا أتفق مع هذه الأشياء على الإطلاق".