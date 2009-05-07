برهوم : الحديث عن المبادرة العربية استجداء للاحتلال على حساب الحقوق

فلسطين اليوم: غزة

أعرب فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس عن استغرابه من استمرار الحديث العربي المتواصل عن المبادرة العربية منذ ثماني سنوات "رغم أن الاحتلال رد عليها بدباباته، وطائراته ابتداءً باجتياح الضفة الغربية وقتل المئات ومروراً بتهجير المقدسيين وتوسيع الاستيطان ونهب الأراضي وجدار الفصل العنصري وأخيراً المجزرة التي ارتكبت ضد المدنيين والأطفال في قطاع غزة".

و أضاف برهوم في بيان له وصل لوكالة "فلسطين اليوم" نسخة عنه، انه في ظل التصريحات الاسرائيلية الصادرة عن ليبرمان ونتانياهو والتي أعلنا فيها أن السلام لا يأتي إلا بالحرب وليس بالمفاوضات، فانه لا جدوى من استمرار الحديث عن المبادرة العربية من أي مستوى ،داعيا الى تصليب الموقف العربي الرسمي وتوحيده باستخدام كافة أوراق الضغط على الاحتلال .

وقال برهوم "إن الحرب الأخيرة على غزة وتنصل حكومة الاحتلال العنصرية المتطرفة من كل التزاماتها ومأسسة التطرف والعنصرية والإرهاب لما يسمى حكومة نتانياهو كفيلان باتخاذ موقف عربي صارم وقوي للجم الاحتلال وليس للبدء في البحث عن مخارج له وستر عورته".

واعتبرت حماس أي حديث عن المبادرة العربية "كالنفخ في الرماد ومحاولة لاستجداء العودة إلى مسار التفاوض والتطبيع مع الاحتلال علي حساب كرامة وحرية وحقوق الشعب الفلسطيني"