إقامة مخيم احتجاج دائم قرب مصنع أسلحة "اسرائيلي" في بريطانيا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:20 م
28 اغسطس 2022
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أعلنت منظمة العمل من أجل فلسطين البريطانية عن إقامة مخيم دائم بالقرب من مصنع إسرائيلي لمحركات الطائرات دون طيار في مدينة ستافوردشاير.

وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم:" إن إقامة المخيم الدائم يهدف لطرد وإغلاق مصنع شركة "ايلبيت" الإسرائيلية المصنعة للطائرات دون طيار".

وأشار البيان إلى أن المصنع كان هدفا رئيسيا للناشطين على مدار العامين الماضيين، حيث نُظمت 5 احتجاجات في شهري آب/ أغسطس وتموز/يوليو وحدهما.

وأوضح أن مصانع شركة "ايلبيت" في بريطانيا توفر 85% من أسطول الطائرات دون طيار "الإسرائيلي" الذي يستخدم في الهجمات ضد الفلسطينيين.

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