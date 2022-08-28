إقامة مخيم احتجاج دائم قرب مصنع أسلحة "اسرائيلي" في بريطانيا

أعلنت منظمة العمل من أجل فلسطين البريطانية عن إقامة مخيم دائم بالقرب من مصنع إسرائيلي لمحركات الطائرات دون طيار في مدينة ستافوردشاير.

وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم:" إن إقامة المخيم الدائم يهدف لطرد وإغلاق مصنع شركة "ايلبيت" الإسرائيلية المصنعة للطائرات دون طيار".

وأشار البيان إلى أن المصنع كان هدفا رئيسيا للناشطين على مدار العامين الماضيين، حيث نُظمت 5 احتجاجات في شهري آب/ أغسطس وتموز/يوليو وحدهما.

وأوضح أن مصانع شركة "ايلبيت" في بريطانيا توفر 85% من أسطول الطائرات دون طيار "الإسرائيلي" الذي يستخدم في الهجمات ضد الفلسطينيين.