تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد 2022 على جميع الأقمار

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد 2022 على جميع الاقمار، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، بشكل دوري العديد من ترددات القنوات الرياضية، وفي هذا المقال نقدم لكم تردد قناة ابو ظبي الرياضية، ويبحث الكثيرون عن تردد القناة حيث يتابعها ملايين من الناس؛ بهدف متابعة المباريات والبرامج الرياضية التي تبثها قناة ابو ظبي وخاصة مباريات الدوريات الأوروبية، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع من قبل المتابعين على محركات البحث العالمية، قررنا في فريق "فلسطين اليوم"،كتابة مقالة بعنوان تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد 2022 على جميع الاقمار، ولمعرفة التردد تابع المقال للنهاية.

قناة أبوظبي الرياضية

أبو ظبي الرياضية هي مجموعة قنوات رياضية عربية إماراتية تتكون من 4 قنوات فضائية، أربع قنوات تبث مجانية، بالإضافة إلى قناة .

المجموعة تبث برامجها من أبو ظبي وهي تابعة لشركة أبو ظبي للإعلام، تقوم بنقل الأحداث الرياضية المختلفة على مدار 24 ساعة في اليوم و 7 أيام في الأسبوع. وفي 13 أكتوبر 2008 حققت القناة نقلة نوعية في شكل ومضمون برامجها. حيث طورت من إمكانياتها في نقل الدوري الإماراتي، ووسعت من شبكة مراسليها، وزادت من عدد المحللين المتخصصين في مجال لعبة كرة القدم، كما أطلقت قناة أبوظبي الرياضية 2 لتؤمن تغطية كاملة للأحداث الرياضية بحيث تنقل المباريات التي يصادف وقت عرضها في التوقيت ذاته لأخرى تعرض على قناة أبوظبي الرياضية الأساسية وبثت بطولة كأس العالم للشباب بالقاهرة في الفترة من 24 سبتمبر وحتى 25 أكتوبر 2009 بالإضافة إلى بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة والتي أقيمت في نيجيريا في الفترة من 25 أكتوبر وحتى 15 نوفمبر 2009. إشترت حقوق بث تصفيات أمم أوروبا 2016 وتصفيات الأوروببة المؤهلة لكأس العالم 2018 روسيا إضافة للدوري الإماراتي وكأس إسبانيا وإيطاليا، و السوبر الإسباني وعدد آخر من التظاهرات المحلية والدولية مثل بطولة العالم لألعاب القوى.

كافة ترددات قناة ابو ظبي الرياضية

تردد قناة ابوظبي الرياضية HD الجديد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة ابو ظبي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة: HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية extra

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12330.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة:HD.