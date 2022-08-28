عبر فيديو.. شقيق بوغبا يتوعد بكشف أسراره !!

فاجأ الشقيق الأكبر للنجم بول بوغبا، جماهير كرة القدم، بنشره فيديو يتوعد به بكشف أسرار "صادمة" عن بول بوغبا ومواطنه كيليان مبابي.

ويُشار إلى أنه نشر ماتياس بوغبا (32 عاما) فيديو غامض على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، وظهر يقرأ من ورقة، وهدد بكشف معلومات سرية حول شقيقه بول بوغبا.

وقال ماتياس في الفيديو: "مرحبا بالجميع، أنا ماتياس بوغبا، أعلن أنني سأكشف قريبا أسرارا عن أخي ورافيلا بيمنتا، وهي محاميته وصديقته، والتي تعتبر اليوم الأقوى في كرة القدم، والتي يعتبرها أخي بمثابة والدته".

وتوعد ماتياس قائلا: "أنا أصور هذا الفيديو اليوم لأنني أعتقد أن الفرنسيين والإيطاليين والإنجليز، وكذلك مشجعي أخي وحتى المنتخب الفرنسي ويوفنتوس، وزملائه في الفريق ورعاته يستحقون معرفة أشياء معينة من أجل صنع قرار بشأن ما إذا كان يستحق إعجابهم واحترامهم وعاطفتهم".

وأضاف: "أريد أن أكشف أشياء لتقرروا إذا كان يستحق مكانه في المنتخب الفرنسي وشرف اللعب في المونديال، وإذا كان يستحق أن يكون لاعبا أساسيا في يوفنتوس وإذا كان شخصا موثوقا به، وأخيرا، إذا كان يستحق أن يكون نموذجا يحتذى به لشباب العالم والطبقة العاملة".

وشدد ماتياس على أنه لن يكشف أسرارا حول شقيقه فقط، ولكن أيضا عن بيمنتا، بالإضافة إلى نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي.

جدير ذكره أنه تناقلت وسائل الإعلام الخبر بسرعة كبيرة، وأبدت ترقبها لما سيكشفه ماتياس حول شقيقه الأصغر في الأيام المقبلة.