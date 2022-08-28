بالصور صور الأسير عواودة هيكل عظمي لم تحرك العالم بعد..! فماذا ينتظر ليتحرك..؟!

أظهرت الصور التي نقلتها عائلة الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة، أثناء زيارته، اليوم، الوضع الصحي الخطير الذي وصل إليه خليل داخل ما يسمى بـ"مستشفى أساف هروفيه".

فبحسب الصور التي نشرتها العائلة أصبح جسد الأسير عواودة أشبه بالهيكل العظمي، وسط صمت العالم أمام هذه المعاناة التي اقتربت من الخمسة شهور، ودون أن تحرك الانسانية ساكناً أمام هذه الجريمة التي يمارسها الاحتلال بحقه.

العديد من المواطنين والنشطاء غردوا تضامناً مع هذه الصور القاسية للأسير عواودة والتي تدل على سادية الاحتلال وإجرامه في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، حيث رصدت وكالة "فلسطين اليوم الاخبارية" مجموعة من هذه التغريدات والمنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها ما قاله رئيس مكتب الاعلام الحكومي سلامة معروف :" أي كيان هذا؟.. تخيل أن هذا الشخص بضعفه وشحوبه يرى فيه الاحتلال خطرا فيرفض إطلاق سراحه ويصر على استمرار اعتقاله تعسفيا دون لائحة إتهام"..

بدوره، علق حساب سائقي شاحنات السعودية والامارات والأردن بقوله:" الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال، حسبنا الله ونعم الوكيل، خاتماً التعليق "الحرية للأسير خليل عواودة".

ووعلق حساب عماد بمنشور له قائلاً :"وعليكم دوماً أن تستشعروا وجع من يضحي من أجلكم ، ووجع من يدافع عن كرامتكم ، ووجع من يأن ويتوجع من أجل رفعتكم، والأسير خليل عواودة مضرب عن الطعام منذ ستة أشهر". "

ومن ناحيتها قالت رولا حسنين:" الصورة الأحدث لخليل عواودة.. 6 أشهر من الإضراب عن الطعام المتواصل.. يارب رحمتك".

ومن جانبها غردت أمل على حساب فداك يا أحمد مناصرة:" لا سامح الله من تهاون، لا سامح الله من خان، لا سامح الله من قصر في قضية الأسير خليل!











تغريدة حساب سائقي شاحنات السعودية والامارات والأردن:

https://www.facebook.com/groups/402455573524549/?multi_permalinks=1511970259239736&ref=share

منشور حساب عماد:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02HKRHFsgc4a8YsJWySLvn78YQXb9W4UoHFmXx6PxWqBd1X4Kpkn9isvvr3fukCk1wl&id=100054573854176

منشور حساب رولا حسنين:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02QiHc6WtTvv7wCYpN4xQZuPRv8yGjq371LBJFCpsJAihjMSrGNstn9XVVSprvfsAjl&id=100077508653082

منشور أمل على حساب فداك يا أقصى:

https://www.facebook.com/groups/392809025727665/?multi_permalinks=475116140830286&ref=share