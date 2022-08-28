التردد الجديد لقناة زي الوان 2022 على كافة الأقمار، نقدم لكم بشكل مستمر في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية العديد من ترددات القنوات المميزة والتي يتابعها الكثير من الناس، وفي هذا المقال نقدم لكم تردد قناة زي الوان، وهي من القنوات التي يتابعها ملايين من الناس، حيث زادت عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة عن تردد قناة زي ألوان على مختلف الاقمار، وما يميز القناة أنها تقدم محتوى مميز يستهوي جميع فئات الأسرة من مسلسلات وبرامج مميزة، وبعد ملاحظتنا في فريق "فلسطين اليوم" زيادة البحث عن الموضوع، قررنا كتابة مقالة بعنوان التردد الجديد لقناة زي الوان 2022 على كافة الأقمار، بالاضافة لطريقة ضبط تردد القناة على شاشات التلفاز بكل اريحية تامة.

تردد قناة زي ألون الجديد

هي من القنوات المميزة والتخصصة في بث المسلسلات الهندية الأكثر رواجا، لتقود بتقديمها مدبلجة باللغة العربية، وأهم ما يميزها، أنها تسمح للجمهور بالتواصل معهم لمعرفة المحتوى الذي يرغبون في مشاهدته من أفلام ومسلسلات لبثه على القناة، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها أو صفحتها الرسمية على الفيس بوك.

وتسعى قناة زي ألوان دائما إلى إرضاء الجمهور بكافة أذواقه، كما أنها تعمل على متابعة معايير الجودة، وتستخدم أحدث التقنيات التكونولجية الحديثة لتقديم الدراما الهندية بصورة وجودة نقية دون أن يحدث تشويش.

طريقة ضبط تردد قناة زي ألوان الجديد

ترددات قناة زي ألوان الجديدة

التردد على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11939.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

التردد على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12111.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي V.





مسلسلات قناة زي ألوان

ومن أهم المسلسلات التي تبث خلال الفترة الحالية:

مسلسل حب العمر

ومسلسل جودان

مسلسل تجمعنا علاقة

مسلسل قلوب أنانية.