انخفاض جديد على أسعار الوقود في "اسرائيل" مطلع شهر أيلول سبتمبر المقبل

ذكرت قناة "كان" العبرية، اليوم الأحد، أنه سيطرأ انخفاض جديد عل أسعار الوقود في "إسرائيل" مطلع الشهر المقبل بما يتراوح بين أربعين وخمسين أغورة للتر الواحد.

وقالت القناة العبرية، إن سعر الليتر الواحد من البنزين من نوع خمسة وتسعين أوكتانا بالخدمة الذاتية سيبلغ ستة شواقل وثماني أغورات إلى ستة شواقل وثماني عشرة أغورة.

وأضافت أن وزارة الطاقة ستصدر بعد غدٍ -الثلاثاء- القرار الرسمي بهذا الخصوص.

وتشير التقديرات إلى أن سعر النفط في العالم من المتوقع أن ينخفض ​​في بداية شهر سبتمبر، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض السعر في "إسرائيل" أيضًا، وفق القناة.