استطلاع: هكذا ينظر "الإسرائيليون" لحرب جديدة على غزة..!

أوضح استطلاع أجرته القناة 13 العبرية، اليوم الأحد، أن "الاسرائيليين" غير مستعدين لتقديم حياة جنودهم ثمنا لتحقيق الهدوء للمستوطنين في غلاف غزة، حيث أن 65% من "الإسرائيليين" غير مستعدين للموافقة على عملية عسكرية ضد قطاع غزة.

ويُشار إلى أنه جاء الاستطلاع بناء على تصريحات رئيس أركان الجيش "الإسرائيلي" أفيف كوخافي بأن الجيش جاهز لعملية عسكرية واسعة في غزة تضمن الهدوء لـ 15 سنة.

وبحسب الاستطلاع، فقط 21% من "الاسرائيليين" يؤيدون هذه العملية في قطاع غزة، بينما في الجنوب 29% من المستوطنين يؤيدون العملية.

جدير ذكره أن كوخافي في تصريحاته أشار إلى أن العملية العسكرية الواسعة في قطاع غزة تضمن الهدوء ل 15 عاماً على الأقل، إلا أن الثمن سيكون مرتفع، وهو قرابة 300 جندي "إسرائيلي" قتلى على حد زعمه.