مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول اليوم مباشر الأن بث مباشر يلا شوت.. بث مباشر ر يال مدريد وإسبانيول الأن بث مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول اليوم مباشر الأن بث مباشر يلا شوت.. بث مباشر ريال مدريد وإسبانيول الأن بث مباشر، يحل نادي ريال مدريد ضيفاً مساء اليوم الأحد 28/8/2022م، ثقيلاً علي حساب نظيره فريق اسبانيول ضمن منافسات الدوري الاسباني للجولة الثالثة وعينه على تحقيق الفوز وكسب الثلاث نقاط، ومواصلة طريق الانتصارات وتاكيد احقيته في اللقب، منذ هذه اللحظة وحتى موعد المباراة التي تفصلنا على اقامتها عدة ساعات سيكثر من قبل العديد من متابعي وعشاق ريال مدريد البحث عن تفاصيل مباراة ريال مدريد واسبانيول في اللقاء الذي سيجمعهم مساء اليوم الأحد، وسط توقعات بان تشهد المباراة اجواء من الاثارة والمنافسة العالية في أرض الميدان كون الفريقين من الفرق القوية وذات المنافسة العالية والكبيرة في الدوري الاسباني، لذلك وضعنا لكم متابعينا الكرام وعشاق الفريق الملكي هذه المقالة في "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" للحدث عن المباراة وتفاصيلها والروابط المتاحة لمشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر عبر موقع يلا شوت وغيرها من المواقع الرياضي المتخصصة في عرض المباريات الكبرى على مدار الوقت.

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وسوف تنطلق المواجهة اليوم بين فريقي ريال مدريد واسبانيول إستعداداً لمنافسات وفعاليات الأسبوع الثالث من الدوري الإسباني ، وسوف تقام المباراة علي ملعب باور 8، حيث يتم بث اللقاء بين الفريقين اليوم علي قناة beIN Sports 1 HD Premium ليكون التوقيت الذي يتم البث وعرض به المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ، وفى تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.ويغيب عن ريال مدريد في مباراة اليوم، ناتشو فيرنانديز وخيسوس فاييخو بعد معاناتهما من آلام بدنية، وألفارو أودريوزولا الذي يسعى للرحيل عن النادي.

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وفي مقالنا مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول اليوم مباشر الأن بث مباشر يلا شوت.. بث مباشر ريال مدريد وإسبانيول الأن بث مباشر، نوضح لكم أن قائمة الميرنجي شهدت عودة الثنائي رودرويجو جويس بعد تعافيه من الإجهاد البدني، وتوني كروس بعد شفائه من نزلة البرد التي أبعدته عن لقاء سيلتا فيجو في الجولة الماضية.



ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن التشكيلة المتوقعة لريال مدريد في مباراة اليوم، كالآتي:" حراسة المرمى: كورتوا، أما الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - ألابا - ميندي، والوسط: مودريتش - تشواميني - كروس، والهجوم: فالفيردي - بنزيما - فينيسيوس، يذكر أن ريال مدريد حقق الفوز على ألميريا وسيلتا فيجو في أول جولتين من الدوري الإسباني.

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وحامل اللقب ريال مدريد يتطلع لمواصلة انتصاراته وحصد 3 نقاط إضافية، حيث يملك 6 نقاط في المركز الثالث، بينما يتواجد إسبانيول في المركز السادس عشر بترتيب الليجا ولديه في رصيده نقطة واحدة.

ويعلق على المباراة خليل البلوشي عبر قناة beIN sports 1 HD premium.

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ومرت 10 سنوات على انضمام وتقديم الكرواتي لوكا مودريتش إلى صفوف فريقه الحالي ريال مدريد، الذي توج معه بـ21 لقبا متنوعًا، وخاض معه تحديات ومنافسات كثيرة نثر فيها سحره عبر ملاعب إسبانيا وأوروبا.



وكتب مودريتش اليوم على حسابه على (تويتر): "في مثل هذا اليوم، منذ 10 سنوات، تعاقدت مع ريال مدريد. كان هذا أحد أفضل قرارات حياتي، فاللعب في أفضل فريق في العالم حلم لا أريد أن أستيقظ منه. فليحيا ريال مدريد. نحن مستمرون".



وتمكن الريال في 27 أغسطس/آب 2012 من التعامل مع إصرار توتنهام الإنجليزي على عدم التفريط في مودريتش، ونجح في إبرام الصفقة وأن يقدمه لاعبا جديدا في صفوفه وهو يرتدي القميص رقم 19.

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ومرت 10 سنوات وصار عمر مودريتش 36 عاما بل ويتبقى له أسبوعان فقط على إكمال عامه الـ37، لكن لا يزال لوكا مرجعية مدريدية فعالة نجحت في صناعة حقبة لا تنسى في ريال مدريد، بل ولا تزال تصنعها، مباراة ريال مدريد اليوم مباشر الأن بث مباشر يلا شوت هنـــــــــــــا



واحتفل ريال مدريد من جانبه بالأمر إذ نشر مقطعا بعنوان "10 سنوات من السحر". ويتضمن المقطع إنجازات اللاعب الذي توج معه بكل شيء: 5 ألقاب في دوري الأبطال، و4 في مونديال الأندية، ومثلها في كأس السوبر الأوروبي، و3 في الليجا، وواحدة في كأس الملك، و4 في كأس السوبر الإسباني، في 439 مباراة رسمية.



وعلى مدار هذه السنوات ترك اللاعب لحظات لا تنسى في مسيرته المدريدية ومنها صناعة هدف التعادل في نهائي "العاشرة" عام 2014 في الوقت بدلا من الضائع، حين حول راموس برأسه الكرة الركنية التي أرسلها الكرواتي إلى داخل شباك الأتلتي.

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وفي آخر 4 زيارات للميرينجي إلى معقل النادي الكتالوني، حقق الريال انتصارين وخسر مرتين، ويثق إسبانيول في أن تحقيق نتيجة طيبة أمام الفريق الذي يدربه كارلو أنشيلوتي قد يغير المسار المعنوي للفريق، في حين يخوض الريال المباراة وفي رأسه الذكرى المرة لآخر زيارة لملعب خصمه.



وقدم الريال في هذه اللقاء واحدة من أسوأ مبارياته في الليجا خلال الموسم الماضي، كان الأمر تحديدًا في الجولة الثامنة وخسر الملكي بهدفين لواحد، بعد تعديلات كثيرة أدخلها أنشيلوتي على التشكيل، لكن يبدو أنه سيخوض هذه المباراة وقد تعلم الدرس جيدًا، من دون نية للتراخي، وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "نحن مستعدون لمواجهة المباراة التي خسرناها في العام الماضي".



ويخوض الريال اللقاء وهو في وضعية جيدة، إذ توج بكأس السوبر الأوروبي، وبدأ الليجا بريمونتادا قوية أمام ألميريا وقدم مباراة رائعة خارج الديار أمام سيلتا فيجو في ملعب بالايدوس.



ومن المتوقع أن يستمر أنشيلوتي بنفس التشكيل، لكن هذه المباراة ستأتي كاختبار جديد لشكل خط الوسط بعد رحيل البرازيلي كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد، وبعد عودة توني كروس إلى قائمة الفريق، إثر تعافيه من نزلة برد، مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر bein sport هنـــــــــــــا

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ومن ناحية المعسكر الأخر، تأتي التصريحات القادمة من هناك لتؤكد أن لاعبي إسبانيول لا يخشون مواجهة بطل الليجا، على الرغم من النتائج السيئة الأخيرة، وسيراهن مدرب الفريق دييجو مارتينيز، الذي تعرض لأربع هزائم في 4 مرات واجه فيها الريال، على الكثافة واللعب الجماعي.



مع ذلك، فمكمن خطورة الفريق الكتالوني سيكون في لاعب الوسط سيرجي داردير، الذي مدد عقده حتى 2026 ويلعب دورا هما في تنظيم لعب الفريق، ورأس الحربة خوسيلو، الذي يعد بمثابة مرجعية هجومية لإسبانيول، وسيغيب سيرخي جوميز عن المبارة بسبب الإيقاف، بينما لن يشارك كل من بدروسا وبول لوثانو وجوري ولوكا وراؤول دي توماس بسبب مشاكل بدنية.

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ويستعد فريق ريال مدريد الأسباني للدخول في مباراة من العيار الثقيل تجمع بينة وبين نادي اسبانيول اليوم الاحد الموافق 28 من شهر اغسطس لعام 2022 وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم ، حيث يسعي الفريق الملكي في هذة المباراة في تحقيق الفوز لا بديل عن ذلك ، وتقام هذة المباراة علي ارضية ملعب باور 8.

وقد نجح ريال مدريد الاسباني في تحقيق الفوز في اول جولة بالدوري الاسباني لكرة القدم وذلك علي حساب نادي الميريا 2-1، وفي الجولة الثانية 4-1 على سيلتا فيجو، ويدخل نادي اسبانيول هذة المباراة وهو صاحب المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري بعد ان تمكن في الحصول علي نقطة واحدة فقط، وذلك امام فريق سيلتا فيجو وقد خسر بعد ذلك في المباراة الثانية امام رايو فاليكانو، لذلك يسعى لتضميد جراحه أمام النادي الملكي، ريال مدريد واسبانيول بث مباشر هنـــــــــا

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وضمن مقالنا مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول اليوم مباشر الأن بث مباشر يلا شوت.. بث مباشر ر يال مدريد وإسبانيول الأن بث مباشر، سنرفق لكم تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام اسبانيول وفق العديد من وسائل الاعلام الاسبانية والاوروبية فقد قررت مدرب ريال مدريد انشيلوتي على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لويس لوبيز.

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، روديجر، فيرلاند ميندي.

الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، فاسكيز، تشواميني، سيبايوس.

الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس، رودريجو، ماريانو دياز.

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