بث مباشر مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر يلاشوت اليوم كاملة يوتيوب- مباراة برشلونة وبلد الوليد مباشر يلا شوت كورة لايف ، بعد تعادله أمام مانشستر سيتى في مباراة خيرية ارتسمت اجوائها بالاثارة والمنافسة العالية، التى جاءت عقب فوزه في الدوري الاسباني على ريال سوسيداد بـ4 أهداف مقابل هدف، يستعد مساء اليوم الأحد، لمقابلة غريمه ومنافسه في الدوري الاسباني لحساب الجولة الثالثة من عمر المسابقة والدوري الاسباني للموسم الحالي 2022/2023م، فريق بلد الوليد عند الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، لذلك تفصلنا عن اقامة المباراة ساعات قليلة، لذلك وضعنا لكم متابعي الدوري الاسباني وعشاق برشلونة الاسباني هذه المقالة في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للحديث عن مباراة برشلونة وبلد الوليد مساء اليوم الأحد 28/8/2022م، وأبرز التصريحات التي صدرت عن المدربين وكذلك روابط مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وبلد الوليد بجودة عالية سواء كان عبر موقع يلا شوت أو قناة بي أن سبورت المتخصصة في نقل مباريات الدوري الاسباني بلغة العربية.

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والمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، يحتله برشلونة من 4 نقاط حصدها من التعادل في مباراة والفوز في أخرى، فيما يدخل فريق بلد الوليد هذا اللقاء في المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة، بعد الهزيمة في أولى اللقاءات أمام فياريال والتعادل في الجولة الثانية أمام نادي إشبيلية، وتنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وكما ذكرنا لكم اعلاه أن مباريات الدوري الاسباني تُبث عبر قنوات "بي إن سبورتس" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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وفي مقالنا الذي حمل عنوان بث مباشر مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر يلاشوت اليوم كاملة يوتيوب- مباراة برشلونة وبلد الوليد مباشر يلا شوت كورة لايف ، نوضح لكم متابعين الكرام أن مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني ستنقل عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium"، بتعليق العربي الجزائري حفيظ دراجي والتي تقام المباراة ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني، وشبكة بي ان سبورت متخصصة في نقل كافة المباريات لدوريات الاوروبية الكبرى كالدوري الاسباني والانجليزي والالماني والايطالي ودوري أبطال أوروبا الذي يجمع فرق المراكز الرئيسية في الدوريات الكبرى في أوروبا.

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وأعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمباراة بلد الوليد المقرر لها، مساء اليوم الأحد، على ملعب "كامب نو سبوتيفاي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الليجا، وشهدت اختيارات تشافي انضمام المدافع الفرنسي جول كوندي للمرة الأولى، عقب نجاح برشلونة في قيده برابطة الليجا، وجاءت قائمة برشلونة كاملة، كالآتي: " تير شتيجن - بيكيه - أراوخو - بوسكيتس - ديمبلي - بيدري - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس - ديباي - كريستينسن - بيانيتش - أوباميانج - جوردي ألبا - كيسي - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - رافينيا - كوندي - إريك جارسيا - إيناكي بينا - بالدي - جافي - أرناو تيناس"

ووفق وسائل الاعلام الاسباني فمن المتوقع أن يدخل المدرب الاسباني تشافي أمام بلد الوليد بالتشكيل التالي : في حراسة المرمى: تير شتيجن، أما خط الدفاع: أراخو، كريستنسن، إريك جارسيا، ألبا، وخط الوسط: جافي، بوسكيتس، بيدري، وبشأن خط الهجوم: ديمبلي، ليفاندوفسكي، رافينها.

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يذكر أن برشلونة تعادل مع رايو فاليكانو سلبيًا في الجولة الأولى، بينما فاز بنتيجة 4-1 على فريق ريال سوسييداد بالجولة الثانية من الليجا، وقبل مباراة برشلونة وبلد الوليد نذكركم بترتيب الدوري الاسباني ، فقد جاء جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023: ريال بيتيس - 9 نقاط/ فياريال - 6 نقاط/ ريال مدريد - 6 نقاط/ أوساسونا - 6 نقاط/ ريال سوسيداد - 6 نقاط.

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أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن برشلونة نجح أخيرًا في تسجيل لاعبه الفرنسي الجديد جول كوندي، ضمن قائمة الفريق، وتعاقد برشلونة مع كوندي هذا الصيف، قادمًا من إشبيلية، لكنه لم يشارك مع الفريق في أول مباراتين بالمسابقة، نظرًا لعدم قيده، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد تمكن برشلونة من قيد كوندي، ومن الممكن رؤيته يشارك مع الفريق في مباراة الغد ضد بلد الوليد.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه على الرغم من عدم مغادرة ممفيس ديباي أو بيير-إيمريك أوباميانج، إلا أن رحيل صامويل أومتيتي، واعتبار بابلو توري لاعبًا فرعيًا، وبعض المتغيرات التي تمكن النادي من إعادة التفاوض بشأنها، أمور سمحت بتسجيل كوندي.



وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة اعتمد على المادة 92، التي تنص على: "هناك خيار لزيادة القدرة على التسجيل، توقعا لتحقيق الدخل أو المزايا، وهو إجراء ذو طبيعة انتقالية بحتة، مع التزام النادي بإعادة الوضع السابق في نفس الموسم...."، إلى آخر المادة.

🏳️ من أي بلد ستُتابعون مباراة اليوم وما توقعاتكم للنتيجة؟



🔥 برشلونة 🆚 بلد الوليد



⏲️ هذا المساء في الأوقات التالية:



⏰5:30 🇲🇷

⏰6:30 🇲🇦 🇩🇿 🇹🇳

⏰7:30 🇪🇸 🇱🇾 🇪🇬 🇸🇩

⏰8:30 🇱🇧 🇵🇸 🇸🇾 🇯🇴 🇸🇦 🇮🇶 🇰🇼 🇶🇦 🇧🇭 🇾🇪 🇸🇴

⏰9:30 🇦🇪 🇴🇲 pic.twitter.com/5HJATHCKZV — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 28, 2022

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ويستضيف نادي برشلونة على ملعبه كامب نو نادي بلد الوليد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2022-23، وكان برشلونة تعادل في المباراة الأولى بالدوري هذا الموسم مع رايو فاييكانو، وفاز في الجولة الثانية على ريال سوسييداد، ليجمع 4 نقاط حتى الآن، أما بلد الوليد فقد تعادل في المباراة السابقة مع إشبيلية، وخسر الأولى من فياريال، ليصبح رصيده نقطة واحدة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

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وفي مقالنا بث مباشر مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر يلاشوت اليوم كاملة يوتيوب- مباراة برشلونة وبلد الوليد مباشر يلا شوت كورة لايف ، نوضح لكم أن برشلونة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، من 4 نقاط حصدها من التعادل في مباراة والفوز في أخرى.

ويدخل نادي بلد الوليد هذا اللقاء في المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة، بعد الهزيمة في أولى اللقاءات أمام فياريال والتعادل في الجولة الثانية أمام نادي إشبيلية.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتُبث منافسات الموسم الحالي من الدوري الإسباني عبر قنوات "بي إن سبورتس" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر كورة ستار هنــــــــــا

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وسيبدأ برشلونة الأحد الماراثون الشخصي الخاص به في المباريات خلال الفترة المقبلة التي سيخوض خلالها 6 مباريات في 20 يوما على المستويين المحلي والقاري قبل التوقف الدولي.

ويستقبل برشلونة فريق بلد الوليد على ملعب (سبوتيفاي كامب نو) الذي سيبحث عليه عن تحقيق أول انتصار له في الموسم.



وبعد أن استهلت كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز الموسم بتعادل سلبي محبط وسط جماهير البلوجرانا، سيكون الفريق الكتالوني أمام مهمة اقتناص النقاط الثلاث ولا بديل، لمواصلة سلسلة انتصاراته أيضا في البطولة المحلية بعد رباعية ريال سوسيداد.



وبعد الكشف عن مواعيد ارتباطات البارسا في تشامبيونزليج، سيخوض الفريق حتى 17 سبتمبر/ أيلول المقبل 6 مباريات بداية من الأحد أمام بلد الوليد في الليجا، وفيكتوريا بلزن التشيكي في دوري الأبطال وإلتشي في الليجا على ملعبه.

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بينما سيخرج لمواجهة كل من إشبيلية وقادش في الليجا، وبايرن ميونخ الألماني في دوري الأبطال، وهي المباراة التي تعد بمثابة "ثأر" للفريق الكتالوني الذي تكبد الخسارة الأكثر قسوة في تاريخه أمام العملاق البافاري في النسخة قبل الماضية من البطولة.



ولعل السبب في ضغط المباريات بهذه الطريقة هو إقامة هذه النسخة من المونديال في قطر على غير العادة في منتصف الموسم، حيث سينطلق في الأسبوع الأخيرة من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وبعد أن تمكن برشلونة من قيد صفقاته الجديدة في قائمة هذا الموسم، وإشراكها في أول مباراتين في الليجا، سيكون بمقدور الفريق إضافة اسم آخر لهذه القائمة وهو المدافع الفرنسي جول كوندي، الذي تم قيده رسميا في قائمة هذا الموسم، وباتت مشاركته الرسمية الأولى مع فريقه الجديد بيد تشافي.



وقد تتسبب مشاركة لاعب إشبيلية سابقا في بعض التغييرات الخططية بالنسبة لتشافي الذي أصبح يمتلك خمسة مدافعين تحت تصرفه وهم كوندي والدنماركي أندرياس كريستنسن وإريك جارسيا والأوروجوائي رونالد أراوخو، والمخضرم جيرارد بيكيه، مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر يلا شوت هنــــــــــــا

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وفي حالة تكراره للطريقة التي لعب بها في انتصاره على سوسيداد (1-4) في الجولة الماضية (3-5-2)، سيكون عليه استبعاد اسمين خارج التشكيل الأساسي، والأقرب هو بيكيه الذي لم يشارك في أي مباراة حتى الآن.



كما سيستعيد تشافي خدمات لاعب وسطه المخضرم وقائد الفريق، سيرجيو بوسكيتس، الذي غاب عن مواجهة سوسيداد الأخيرة بسبب الإيقاف للطرد في المباراة الافتتاحية أمام رايو فاليكانو.



أما في الهجوم، فحدث ولا حرج حيث لا يزال الفريق يمتلك العديد من الحلول والبدائل، لا سيما مع عدم حسم مستقبل الثنائي الهولندي ممفيس ديباي، والجابوني بيير إيمريك أوباميانج، بشكل نهائي، وقد يحظى النجم الواعد أنسو فاتي بفرصة الظهور كأساسي لأول مرة، بعد أن شارك في أول مواجهتين من على مقاعد البدلاء، لاسيما بعد الأداء الرائع الذي قدمه أمام سوسيداد، حيث تسبب دخوله في تغيير شكل المباراة تماما، بعد أن سجل هدفا وصنع اثنين، ولمشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر هنـــــــــــا





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على الجانب الآخر، يدخل بلد الوليد اللقاء وهو "ليس لديه ما يخسره"، بعد أن استهل موسمه بخسارة ثقيلة أمام جماهيره على يد فياريال (0-3)، ثم التعادل أمام إشبيلية (1-1) بعد أن كان متقدما بهدف حتى الدقائق الأخيرة، ليدخل مباراة برشلونة وعينه على أول نقاط كاملة في الموسم.



إلا أن ما قد يضعف من حظوظ الفريق في الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة هو الغيابات العديدة في صفوفه، وأبرزها الحارس المخضرم سيرجيو أسينخو، الذي يعاني من بعض آلام الركبة، وقد يحمي عرين الفريق بدلا منه جوردي ماسيب، والآخر هو المدافع المغربي جواد ياميق الذي نال بطاقة حمراء في مباراة إشبيلية الماضية.



الأمر الآخر الذي يقلق كتيبة المدرب خوان خوسيه مارتين "باتشيتا" هو الرقم السلبي الذي يلازم فريقه في مواجهاته أمام العملاق الكتالوني، حيث لم يستطع الخروج بالنقاط الثلاث من قلب (كامب نو) سوى في مناسبتين من إجمالي 45 مباراة، وكان آخرها بنتيجة (1-2) في موسم (1997-98)، ولمشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وبلد الوليد هنـــــــــا

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